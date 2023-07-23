Мать Миллы Йовович успела сняться в нескольких советских фильмах: такую сложно забыть

Имя Миллы Йовович известно во всем мире. Актриса и модель давно завоевала любовь поклонников, а за ее жизнью следят миллионы фанатов. При этом далеко не все догадываются, что мать знаменитости Галина Логинова некогда и сама была востребованной артисткой.

Так, Галина никогда не мечтала блистать на сцене. Но однажды совершенно случайно оказалась на прослушивании во ВГИКе, с блеском прошла его и в итоге стала студенткой. Сниматься же она начала еще во время учебы: первой ролью стала картина «Тени исчезают в полдень». И после окончания вуза решила активно развивать свою карьеру.

Например, зрители могли ее видеть в картинах «Много шума из ничего», «Голубой патруль» и «Миллионы Ферфакса». Поклонники осыпали артистку комплиментами, отмечая ее талант и красоту. Но Логиновой не суждено было построить успешную карьеру на родине.

Дело в том, что после свадьбы с врачом из Югославии Богданом Йововичем Галина получила статус «ненадежного элемента», а ее супругу после окончания срока действия визы не разрешили навестить жену. Поэтому Логинова решила эмигрировать. Сначала супруги поехали в Белград, а после — в США.

С того времени знаменитость практически не снимается в кино. Она занималась воспитанием дочери, а затем и ее карьерой. Сегодня Логинова является менеджером Миллы Йовович и заботится о своих внучках.