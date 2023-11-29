Мать Лукашина и Рязанова: почему бабушка советского кино ненавидела детей

Любовь Добржанская известна массовому зрителю как актриса, перевоплощающаяся в матерей. Именно она сыграла в комедиях «Ирония судьбы, или С легким паром!» и в «Берегись автомобиля», воплотив там родительниц главных героев. Поклонники не могли представить ее в других ролях, но лишь коллеги догадывались, как к детям и к своему амплуа относилась сама артистка.

Дело в том, что с ранних лет Добржанская не могла найти общий язык с детьми. Артистка с юности работала, чтобы помочь матери прокормить семью и своих младших братьев и сестер. И с тех пор она не общалась с подрастающим поколением.

Судьба знаменитости сложилась так, что она не смогла стать матерью сама. Все ее четыре брака были непродолжительными и заканчивались весьма трагично. И к концу жизни Добржанская была уверена: ей не суждено стать матерью.

При этом с годами она все же свыклась со своим амплуа. Уже переехав в интернат для престарелых актеров, она тепло общалась с Эльдаром Рязановым. Именно его Добржанская называла своими сыном, как и некоторых других молодых коллег.