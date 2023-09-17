Мать Курковой оказалась известной актрисой: ахнете, увидев звезду

Равшана Куркова известна как одна из самых эффектных артисток. Зрители полюбили ее за роли в таких популярных проектах, как «Барвиха», «Что творят мужчины», «Без границ». При этом далеко не все знают, что звезда экрана происходит из кинематографической династии.

Как оказалось, марь Курковой — Рано Кубаева. Звезда экрана снялась, например, в «Приключениях маленького Мука», «Бархане», а ее последней работой стала комедия «Белый гетеросексуальный мужчина». И преуспела она не только как артистка, но и как режиссер, ведь сняла уже девять проектов.

Публика внимательно следит за карьерой 61-летней Кубаевой, которая старается не афишировать свое родство с Курковой и держит жизнь их семьи в тайне. Знаменитость осыпают комплиментами не только за ее творческие успехи, но и за красоту. По мнению фанатов, артистка выглядит значительно моложе своих лет, а Куркова унаследовала ее эффектную внешность.