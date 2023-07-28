Мать Крачковской тоже снималась в кино: фильм с ее участием признали лучшим в СССР

Наталья Крачковская была не первой представительницей творческой профессии в своей семье. Ее мать Мария Фонина тоже была актрисой. Изначально она поступила в Московский текстильный институт, но грезила о театральных подмостках. Поэтому после обучалась в театральной школе при Московском камерном театре. Успешно окончив ее, будущая мать знаменитой актрисы осталась служить в этом же театре. Он стал ее вторым домом до самой смерти.

На счету артистки были десятки ролей. Она обожала сцену и не мыслила своей жизни без нее. Но Мария Фонина не ограничивалась лишь театром, она снималась еще и в кино. Так, она сыграла учительницу Татьяну Евсеевну в картине «У озера». Этот двухсерийный черно-белый фильм Сергея Герасимова вышел на экраны в 1969 году. А годом позже читатели журнала «Советский экран» признали его лучшей картиной. Кроме того, в 1971 году лента «У озера» удостоилась Государственной премии СССР. Фильм называли важнейшим культурным событием своего времени, также он получил наивысшие оценки критиков.

Это была далеко не единственная роль Марии Фониной в кино. Она снялась еще в пяти картинах. В том числе в «Обломове» и «Днях нашей жизни». Несмотря на то, что Фониной доставались небольшие роли, все они получались яркими и запоминающимися.