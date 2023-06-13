Мать Игоря Николаева время не пощадило: ее фото пробирает до мурашек

Каждый год Игорь Николаев поздравляет свою мать Светлану Митрофановну с днем рождения в своих соцсетях. Так, 12 июня композитор поделился архивным семейным снимком, на котором он запечатлен вместе с родительницей. В этот день Светлана Митрофановна отмечает свое 85-летие.

Снимок произвел в Сети настоящий фурор. Поклонники заметили, что время не пощадило мать Игоря Николаева. Еще несколько лет назад Светлана Митрофановна выглядела старше своего возраста: тучная фигура, глубокие морщины, уставший взгляд. Кроме того, подписчики музыканта заметили его поразительное сходство с матерью. Некоторые сделали «прогноз», что скоро и сам Игорь Юрьевич станет таким же.

«Как вы похожи на маму», «Вы ее копия», «С годами вы все больше и больше похожи на мать», — пишут ошеломленные фолловеры композитора.

Светлана Митрофановна всю жизнь проработала бухгалтером. В молодости она выглядела на «пять с плюсом», но с годами женщина утратила былое очарование.