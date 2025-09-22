Мать и отец забыли сына: сюжетную дыру размером с DeLorean создатель «Назад в будущее» объяснил 35 лет спустя

Люди вспомнили и другие ляпы научной фантастики, но их уже оставили без внимания.

Всё началось с треда про «идеальные фильмы», куда Джеймс Ганн поставил «Назад в будущее». И тут же всплыл вопрос: почему Лоррейн и Джордж в 1985-м не узнают в своём сыне того самого Кельвина Кляйна из 1955-го, который свел их?

Фанаты спорили, актёры подключались, логика плыла. В 2020 году, спустя 35 лет после премьеры ленты пришёл человек, у которого последнее слово, — сценарист Боб Гейл — и поставил точку.

Ответ Боба Гейла: никакой «дыры» нет

Гейл разложил сюжет ленты и указал, что никакой дыры нет.

Джордж и Лоррейн знали Марти-«Кельвина» примерно восемь дней, когда им было по 17 лет. Виделись не каждый день, а влюбленность Лоррейн и вовсе могла затуманить разум.

Через 30 лет без фотографий лицо превращается в смутный силуэт. Вы вспомните «того парня, что нас свёл», но не реконструируете черты.

Сходство с сыном они могли заметить, могли даже пошутить о нем. Для них это не «тот самый Кельвин», а «чем-то похожий парень». Учтем, что за сыном они наблюдали с рождения и это сильно влияло на восприятие.

Это канон от автора истории. Сюжетная дыра закрыта. Или же нет?

Другие «дыры», которые заметили за годы

Две машины времени в 1885-м. Несостыковка: в том году есть «Делориан» Марти и законсервированный «Делориан» Дока в пещере. Почему не взять детали/топливо из второго?

Рабочая версия: трогать «пещерный» авто = риск снести причинно-следственную цепочку, из-за которой Марти вообще попал в 1885-й.

Почему не добыть бензин в 1885-м? Несостыковка: Док умеет морозить лёд, но не может «сварить» бензин?

Рабочая версия: нужна очистка фракций и стабильный состав для двигателя ХХ века. Технологически и по времени — неподъёмно. Плюс опасность для временной линии: можно сломать таймлайн, совершив такое фундаментальное изобретение.

Почему письмо Дока в Western Union такое короткое?

Несостыковка: напиши побольше — про бензин, детали, инструкции. Рабочая версия: Док минимизирует вмешательство. Чем подробнее список, тем выше шанс тяжёлого изменения линии. Он просит сделать ровно одно — не лезть.

Если Дока упекли в психушку в альтернативном 1985-м, кто построил машину времени?

Несостыковка: при изменении прошлого «Делориан» в 2015-м должен исчезнуть. Рабочая версия: то же правило инерции изменений. Временная волна идёт, но герои успевают маневрировать между состояниями реальности.

По итогу, в трилогии «Назад в будущее» есть много ляпов и огрех, но избежать парадокса мертвого дедушки и других проблем в истории о перемещениях во времени довольно трудно.

Главная «дыра» закрыта автором истории: родители не обязаны «узнавать лицо» спустя три десятилетия. Остальное — осознанные драматургические вольности в гибридной модели времени.

