Мать и дочь потратили более 5 миллионов на пластику: результат повергнет вас в шок

Стали еще дальше от своего идеала.

У многих людей есть кумир, на которого они хотят быть похожи. Для Джорджины Кларк и её дочери Кайлы Моррис иконой была певица Кэти Прайс.

Девушки вместе делали операции по увеличению груди, вводили филлер в губы, ставили уколы ботокса и наращивали волосы. В общей сложности на свою трансформацию они потратили почти пять с половиной миллионов рублей. Однако желаемого результата не добились.

Огромные губы, неестественный цвет волос и загара сделали из них плохую версию кукл Барби.

При этом девушки не планируют останавливаться. В их планах еще стоит ринопластика и операция по увеличению ягодиц. Пока не известно, когда будут новые процедуры, ведь на них еще нужно заработать денег. Все походы к хирургу и косметологу оплачиваются дочкой, которая работает стриптизершей.