Мать Хатидже из «Великолепного века» произвела фурор: даст фору Валиде

Турецкая актриса Сельма Эргеч получила популярность после того, как сыграла Хатидже-султан в знаменитом сериале «Великолепный век» и обрела сотни тысяч поклонников по всему миру. Именно роль сестры Сулеймана Великолепного и супруги великого визиря Ибрагима-паши позволила красавице с турецко-немецкими корнями в полной мере раскрыть свой актерский талант.

Некоторое время назад Сельма разместила в социальных сетях совместное фото со своей матерью. На нем видно, что они очень похожи, а красота Эргеч явно досталась по наследству. По словам актрисы, мама-медик очень сильно помогла ей восстановиться после родов и прийти в хорошую форму.

Фанаты Сельмы остались в восторге от внешности ее мамы, отметив, что та вполне могла бы претендовать на роль Валиде-султан. «Вот какая Валиде у Хатидже-султан», «Европейская внешность и Сельме передалась», «Мамуля не стареет», — откровенно писали они в комментариях под постом актрисы.