Мать Гвинет Пэлтроу обожали в СССР: обомлеете, увидев ее сейчас (фото)

Многие именитые актеры пошли по стопам своих родителей, блиставших в свое время в громких проектах. Гвинет Пэлтроу не исключение, ведь ее мать Блайт Даннер — звезда театра и кино.

Россиянам она известна по фильмам «Знакомство с родителями» и «Знакомство с Факерами», где она исполнила роль жены героя Роберта Де Ниро. Даннер также хорошо знакома и советским зрителям — Блайт появилась в телехите «Коломбо» в эпизоде «Этюд в черных тонах», вышедшем в 70-х.

Очаровательная актриса покорила граждан СССР своей красотой и обаянием. Кроме того, и сама героиня вызвала немало сочувствия у зрителей. Ей изменяет супруг-дирижер, и любовница требует от него развестись с законной женой. Постепенно ситуация накаляется и достигает критической точки.

На момент съемок сериала Даннер была в положении — она как раз ждала Гвинет. В кадре видно, что актриса всячески пыталается прикрыть живот рукой и одеждой. Однако в некоторых сценах беременность была отчетливо видна.

Сегодня Даннер 79 лет, и она по-прежнему выглядит отлично. Возрастные изменения почти не коснулись актрису, которая умеет красиво стареть.