Мать Федоровой хотела стать моложе, но пластика изуродовала ее лицо: впечатлительным не смотреть

Оксана Федорова унаследовала свою потрясающую красоту от матери. Это становится очевидным, если посмотреть на архивные снимки, где маленькая мисс Вселенная запечатлена вместе с родительницей Еленой Алексеевной.

Телеведущая близка со своей мамой и часто с гордостью показывает ее поклонникам. Раньше фанаты восхищались тем, как выглядит родственница знаменитости, но теперь при виде ее фотографий испытывают неподдельный шок и ужас. Елена Алексеевна решила, что ей пришло время омолодиться, поэтому обратилась за помощью к пластическим хирургам. Этим она и подписала себе приговор.

Специалисты оказали матери модели медвежью услугу и попросту изуродовали ее прекрасное лицо. Некогда привлекательная женщина, которая в молодости и сама участвовала во всевозможных конкурсах красоты, навсегда лишилась индивидуальности и в свои 66 лет стала очередной жертвой пластики.