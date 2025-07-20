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Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз

20 июля 2025 19:05
Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз

НВО могли упростить жизнь актрисы, но выбрали другой путь. А она и рада!

В первом сезоне «Игры престолов» была сцена, после которой зрителям становилось дурно. Как оказалось, актерам — тоже. Дейнерис поедает сырое сердце лошади на глазах у всего Кхаласара, чтобы доказать: она достойна быть матерью «жеребца, что покроет весь мир». Момент культовый, актерский перформанс мощный — но за кадром все было еще мрачнее.

Макароны со вкусом отбеливателя

В интервью HeyUGuys Эмилия Кларк рассказывала, что съемки сцены стали для нее настоящим испытанием:

Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз

«Это было что-то вроде застывшего варенья. Твердое, как желе, но с привкусом отбеливателя и с текстурой сырой пасты».

Актрисе пришлось съесть 28 «сердец» за несколько дней съемок. Каждое — искусственное, но не менее отвратительное. Чтобы добиться нужных кадров, Эмилия десятки раз садилась на колени на заляпанную бутафорской кровью карту, давилась «вареньем» и пользовалась стоящим рядом ведром для рвоты:

«Меня тошнило довольно часто. Рядом всегда было ведро, и я им активно пользовалась».

Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз

Почему HBO все сделала правильно

На первый взгляд кажется — зачем так мучить актрису, неужели нельзя было сделать сердце вкусным? Но сама Кларк признает, что отвратительный вкус только помог ей сыграть сцену:

«HBO оказали мне услугу. Если бы сердце было вкусным, мне бы пришлось играть отвращение. А так — никакой игры, только реальность».

Сцена срабатывает именно потому, что мы видим, как Дени тошно, больно, тяжело — но она не сдается. Это был водораздел: из испуганной девочки она становится настоящей кхалиси.

Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз

Съемки вымотали актрису, но именно этот эпизод стал первым настоящим триумфом Дейенерис. Ее каласар признал ее. Дрого впервые смотрит на нее с уважением. А зрители понимают: это больше не заложница и не игрушка. Это будущая королева.

Мир сериала жесток, тут побеждают не добрые, а выносливые. И Дейенерис прошла свою первую инициацию — с отбеливателем на губах и мужеством в глазах.

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Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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