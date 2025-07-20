Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз

НВО могли упростить жизнь актрисы, но выбрали другой путь. А она и рада!

В первом сезоне «Игры престолов» была сцена, после которой зрителям становилось дурно. Как оказалось, актерам — тоже. Дейнерис поедает сырое сердце лошади на глазах у всего Кхаласара, чтобы доказать: она достойна быть матерью «жеребца, что покроет весь мир». Момент культовый, актерский перформанс мощный — но за кадром все было еще мрачнее.

Макароны со вкусом отбеливателя

В интервью HeyUGuys Эмилия Кларк рассказывала, что съемки сцены стали для нее настоящим испытанием:

«Это было что-то вроде застывшего варенья. Твердое, как желе, но с привкусом отбеливателя и с текстурой сырой пасты».

Актрисе пришлось съесть 28 «сердец» за несколько дней съемок. Каждое — искусственное, но не менее отвратительное. Чтобы добиться нужных кадров, Эмилия десятки раз садилась на колени на заляпанную бутафорской кровью карту, давилась «вареньем» и пользовалась стоящим рядом ведром для рвоты:

«Меня тошнило довольно часто. Рядом всегда было ведро, и я им активно пользовалась».

Почему HBO все сделала правильно

На первый взгляд кажется — зачем так мучить актрису, неужели нельзя было сделать сердце вкусным? Но сама Кларк признает, что отвратительный вкус только помог ей сыграть сцену:

«HBO оказали мне услугу. Если бы сердце было вкусным, мне бы пришлось играть отвращение. А так — никакой игры, только реальность».

Сцена срабатывает именно потому, что мы видим, как Дени тошно, больно, тяжело — но она не сдается. Это был водораздел: из испуганной девочки она становится настоящей кхалиси.

Съемки вымотали актрису, но именно этот эпизод стал первым настоящим триумфом Дейенерис. Ее каласар признал ее. Дрого впервые смотрит на нее с уважением. А зрители понимают: это больше не заложница и не игрушка. Это будущая королева.

Мир сериала жесток, тут побеждают не добрые, а выносливые. И Дейенерис прошла свою первую инициацию — с отбеливателем на губах и мужеством в глазах.

Ранее мы писали: После стольких лет? Ну, да! Мартин до сих пор не простил создателей «Игры престолов» за «слив» одного из важнейших персонажей книг