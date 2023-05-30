Мать детей Роналду засветилась без фотошопа: завидовать ему точно не стоит

Совсем не та королева, какой хочет казаться.

Криштиану Роналду остается одним из самых известных спортсменов в мире. К красавцу-футболисту всегда было приковано всех женщин, а подробности его личной жизни до сих пор волнуют фанаток.

Сегодня 38-летний Криштиану встречается с 29-летней Джорджиной Родригес. Она родила от звезды футбола двоих детей, также она является мачехой его других трех наследников.

В своих соцсетях Джорджина выглядит эффектно и роскошно. Однако недавно выяснилось, что залог ее красоты — искусное владение фотошопом. Весь Интернет облетели снимки, на которых Родригес предстала во всем своем естестве без ретуши.

Избранница Роналду обладает пышной фигурой и посредственной внешностью: зализанные волосы, обыкновенное лицо, странный стиль одежды. В жизни она совсем не та королева, какой предстает в соцсетях.

Поклонники и поклонницы Роналду негодуют. По их мнению, секс-символ мирового футбола мог бы найти более симпатичную избранницу. После честного фото Родригес уже никто не завидует Криштиану.