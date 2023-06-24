Мать детей Отара Кушанашвили не красотка: обомлеете, когда ее увидите

Журналист Отар Кушанашвили всегда славился горячим темпераментом и любвеобильностью: до встречи с нынешней супругой он успел жениться дважды. Тем удивительнее, что остановился он на женщине, которая отнюдь не блещет красотой.

Впервые Кушанашвили женился совсем молодым. Его супруга Мария, юрист по профессии, сторонилась светских тусовок, на которых проводил время Отар. У пары родились трое детей, но это не удержало телеведущего от измен. Узнав об этом, супруга разорвала отношения.

В 2004 году Кушанашвили встретил Ирину Киселеву и почти сразу же на ней женился. Этот брак продержался всего 5 лет, у журналиста появилось еще двое детей. Их отношения считали идеальными, но темперамент Отара снова его подвел: встретив Ольгу Курочкину, журналист потерял голову и ушел из семьи.

С тех пор Отар и Ольга живут вместе, хотя зарегистрировать отношения так и не решились. У них трое детей и полная идиллия в семье. Поразительно, ведь все предыдущие женщины Кушанашвили были красотками модельной внешности. Но среднестатистическая внешность Ольги не помешала ей покорить сердце журналиста, да так, что он перестал смотреть на других женщин!