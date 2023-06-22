Мать честная: вот каким красавцем оказался бездомный, когда его привели в порядок

Стилист Джейсон Шнайдман известен своей работой с бездомными. Он помогает людям, оказавшимся на улице, привести себя в порядок, а после рассказывает о своей работе в социальных сетях.

Так, недавно Шнайдману удалось встретиться с Майклом. Парикмахер не оставил нового знакомого в беде и полностью изменил его облик, сбрив густую бороду и длинные волосы.

Как оказалось, Майкл может похвастаться весьма впечатляющей внешностью. Бездомный похож на профессиональную супермодель и с новой прической смело может претендовать на обложки главных глянцевых журналов и участие в показах мод.

Пользователи Сети завалили бездомного комплиментами, обсуждая видео. Они пожелали Майклу успехов и счастья: по их мнению, он непременно должен попробовать себя в модельном бизнесе, ведь его внешности могут позавидовать миллионы.