Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Мать честная: вот каким красавцем оказался бездомный, когда его привели в порядок

Мать честная: вот каким красавцем оказался бездомный, когда его привели в порядок

22 июня 2023 14:15
Мать честная: вот каким красавцем оказался бездомный, когда его привели в порядок

Удачная стрижка превратила мужчину в совершенно другого человека.

Стилист Джейсон Шнайдман известен своей работой с бездомными. Он помогает людям, оказавшимся на улице, привести себя в порядок, а после рассказывает о своей работе в социальных сетях.

Так, недавно Шнайдману удалось встретиться с Майклом. Парикмахер не оставил нового знакомого в беде и полностью изменил его облик, сбрив густую бороду и длинные волосы.

Как оказалось, Майкл может похвастаться весьма впечатляющей внешностью. Бездомный похож на профессиональную супермодель и с новой прической смело может претендовать на обложки главных глянцевых журналов и участие в показах мод.

Пользователи Сети завалили бездомного комплиментами, обсуждая видео. Они пожелали Майклу успехов и счастья: по их мнению, он непременно должен попробовать себя в модельном бизнесе, ведь его внешности могут позавидовать миллионы.

Мать честная: вот каким красавцем оказался бездомный, когда его привели в порядок
Фото: Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше