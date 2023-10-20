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Киноафиша Статьи Мать Алины Кабаевой известна за границей: в России красавицу мало кто видел (фото)

Мать Алины Кабаевой известна за границей: в России красавицу мало кто видел (фото)

20 октября 2023 18:00
Мать Алины Кабаевой известна за границей: в России красавицу мало кто видел (фото)

Давно не появлялась на людях.

Алина Кабаева прячет родных от публики. Мало кто из поклонников легендарной гимнастки в России помнит, как выглядит ее мама. А вот за рубежом та достаточно знаменита.

Родительница знаменитости с профессиональным спортом на ты. Прежде Любовь Михайловна состояла в сборной по баскетболу. Примечательно, что играла она за Узбекистан, где остается довольно известной личностью.

Прежде бывшая подопечная Ирины Винер не была настолько закрытой. Она часто выходила в свет вместе с мамой, чья красота никого не оставляла равнодушным. Тогда всем становилось ясно, от кого олимпийская чемпионка унаследовала свой пронзительный лисий взгляд, очаровательную улыбку и аккуратный носик.

В Сети есть пара архивных кадров с бывшей баскетболисткой. А вот свежих фотографий, увы, не найти. Женщина, как и ее дочь, избегает излишнего внимания общественности к своей персоне.

Мать Алины Кабаевой известна за границей: в России красавицу мало кто видел (фото)
Фото: Alexander Keltik, Russian Look/globallookpress.com, legion-media.ru, unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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