Мать Алины Кабаевой известна за границей: в России красавицу мало кто видел (фото)

Алина Кабаева прячет родных от публики. Мало кто из поклонников легендарной гимнастки в России помнит, как выглядит ее мама. А вот за рубежом та достаточно знаменита.

Родительница знаменитости с профессиональным спортом на ты. Прежде Любовь Михайловна состояла в сборной по баскетболу. Примечательно, что играла она за Узбекистан, где остается довольно известной личностью.

Прежде бывшая подопечная Ирины Винер не была настолько закрытой. Она часто выходила в свет вместе с мамой, чья красота никого не оставляла равнодушным. Тогда всем становилось ясно, от кого олимпийская чемпионка унаследовала свой пронзительный лисий взгляд, очаровательную улыбку и аккуратный носик.

В Сети есть пара архивных кадров с бывшей баскетболисткой. А вот свежих фотографий, увы, не найти. Женщина, как и ее дочь, избегает излишнего внимания общественности к своей персоне.