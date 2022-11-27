Мать 40 лет скрывала тайну рождения: правда о семье Анатолия Руденко ошарашит любого

Артист и сам был в шоке.

Долгое время считалось, что Любовь Руденко родила своего единственного сына – красавчика-актера Анатолия Руденко – от Кирилла Макеенко. Супруги были в браке два десятилетия, но Руденко жаловалась, что ей полностью приходилось тянуть семью, а Макеенко не приносил в дом и копейки.

Но после развода всплыла информация, что Кирилл Макеенко – вовсе не отец Анатолия.

Оказалось, актриса забеременела от Александра Мартынова, ее партнера по спектаклю. Несмотря на признание матери, Руденко по-прежнему считает Макеенко своим родным отцом, но признается, что был бы не против встретиться с биологическим родителем. Правда, сам Мартынов ни о каком внебрачном сыне слышать не хочет.