Мать 13 детей родила четверых в 65 лет: участи немецкой пенсионерки не позавидуешь

Жительница Германии Аннегрет Раунек пожертвовала всем ради своих 17 детей. В общей сложности она рожала 14 раз. Ее последние отпрыски появились на свет, когда матери исполнилось 65 лет. На этот раз Раунек родила сразу четверых.

Судя по всему, немка обожает детей. Она посвящает свое время не только родным отпрыскам, но и подопечным в школе. Раунек преподавала английский и русский языки в то время, когда не находилась в декрете. Женщина рожала детей от шестерых разных мужчин, причем один раз отцом стал анонимный донор спермы.

Образ жизни Раунек шокирует даже окружающих. Особенно их изумила ее последняя беременность, на которую женщина решилась в 65 лет. Многодетная мать говорила, что хочет подарить своей младшей дочери брата или сестру. Забеременеть помогло искусственное оплодотворение. Вскоре на свет появились четыре младенца.

Сегодня женщине 72 года. Как пишет иностранная пресса, Раунек не хватает сил заниматься ребятами. У двух младших детей проблемы со здоровьем, но пока мать так и не показала их доктору.