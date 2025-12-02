Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Мастерами пинг-понга не рождаются? «Марти Великолепный» – лучший фильм в карьере Шаламе: чудака-спортсмена сыграл круче, чем Пола Атрейдеса

Мастерами пинг-понга не рождаются? «Марти Великолепный» – лучший фильм в карьере Шаламе: чудака-спортсмена сыграл круче, чем Пола Атрейдеса

2 декабря 2025 16:40
«Марти Великолепный»

Кажется, картина понравится даже тем, кто ни разу не играл в настольный теннис.

Представьте себе героя, который убежден: он рожден, чтобы стать чемпионом. Он не мечтает – он знает это как факт. Он готов на все: выкручиваться, изворачиваться, идти напролом. Именно таким предстает Марти Маузер в новой картине Джоша Сафди «Марти Великолепный» – и Тимоти Шаламе выдает, кажется, свою самую яркую роль на сегодняшний день.

Мастерами пинг-понга не рождаются? «Марти Великолепный» – лучший фильм в карьере Шаламе: чудака-спортсмена сыграл круче, чем Пола Атрейдеса

О чем эта история?

Марти живет в Нью‑Йорке 1950‑х и работает в обувном магазине дяди – но видит себя совсем в другом амплуа. Его цель – победить на чемпионате мира по настольному теннису, популяризировать спорт в США и оказаться на коробке хлопьев Wheaties.

На пути к мечте – целая череда безумных авантюр: от попыток запустить линию оранжевых мячей «Марти Великолепный» до сомнительных схем по добыванию денег.

Он сталкивается с непониманием матери (Фрэн Дрешер), ревнивым мужем своей возлюбленной Рэйчел (Эмори Коэн), финансовыми пропастями и даже международным поражением от глухого японского игрока Кото Эндо (Кото Кавагучи).

Но Марти не сдается – он слишком уверен в себе, чтобы отступить.

Мастерами пинг-понга не рождаются? «Марти Великолепный» – лучший фильм в карьере Шаламе: чудака-спортсмена сыграл круче, чем Пола Атрейдеса

Почему это стоит посмотреть?

В каждом первом отзыве настаивают, что «Марти Великолепный» – не обычная спортивная драма. Это вихрь энергии, где каждый кадр дышит нервом и азартом. Джош Сафди, ранее работавший в тандеме с братом Бенни, здесь демонстрирует фирменный стиль:

  • Бешеный ритм. Монтаж Рональда Бронштейна и операторская работа Дариуса Хонджи создают ощущение, что фильм длится не 149 минут, а какие‑то 90. Камера буквально не успевает за Марти – и зритель тоже.
  • Неожиданный саундтрек. Несмотря на сеттинг 1950‑х, в фильме звучат хиты 1980‑х – от «Everybody Wants To Rule The World» группы Tears for Fears до «Forever Young» Alphaville. Это не случайность: музыка подчеркивает неукротимую жажду успеха главного героя.
  • Блестящий кастинг. Помимо Шаламе, в кадре – Гвинет Пэлтроу (бывшая кинозвезда Кей Стоун), Кевин О’Лири (ее муж‑магнат) и даже Tyler, The Creator (в роли напарника Марти по авантюрам). Каждый актер добавляет истории свою краску.
Мастерами пинг-понга не рождаются? «Марти Великолепный» – лучший фильм в карьере Шаламе: чудака-спортсмена сыграл круче, чем Пола Атрейдеса

Шаламе на пике

Тимоти Шаламе здесь – не тот утонченный герой, к которому мы привыкли. Его Марти – резкий, наглый, порой неприятный, но чертовски харизматичный. Он говорит быстрее, чем играет, и верит в себя настолько, что это граничит с безумием.

В одной из сцен он заявляет репортерам: «Я – конечный продукт поражения Германии во Второй мировой». И делает это с такой уверенностью, что даже возмущение кажется частью его плана.

При этом Шаламе умудряется сделать Марти живым: за бравадой проглядывает человек, который отчаянно пытается доказать себе и миру, что он чего‑то стоит. К финалу герой проходит путь, напоминающий взросление, – и это придает истории неожиданную глубину.

Мастерами пинг-понга не рождаются? «Марти Великолепный» – лучший фильм в карьере Шаламе: чудака-спортсмена сыграл круче, чем Пола Атрейдеса

Больше, чем просто кино?

«Марти Великолепный» – это портрет эпохи и одновременно вневременная история о том, как амбиции могут стать и двигателем, и проклятием.

Сафди ловко смешивает дух 1950‑х (детализированные декорации, работа художника Джека Фиска); энергию 1970‑х (нервный, почти документальный стиль съемки); эстетику 1980‑х (саундтрек и визуальные отсылки к спортивным фильмам той поры).

В итоге получается кино, которое не дает расслабиться: то заставляет смеяться, то держать кулаки, то вздрагивать от очередного безумного поступка Марти. Это не «Uncut Gems» с пинг‑понгом – это самостоятельное, дерзкое и невероятно захватывающее высказывание.

Итог: в 97% обзорах на Rotten Tomatoes «Марти Великолепного» называют едва ли не лучшим фильмом 2025 года. В трех оставшихся процентах недовольные критики твердят: фильм пустой, Шаламе «сыграл плоско». Кому верить – решать вам. Но лично я уже запланировал поход в кино.

Ранее мы писали: Это мы ждем в кинотеатрах: самые интересные будущие фильмы, которые выйдут на экраны совсем скоро

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Не видел ничего прекраснее со времен “Аватара 2”»: «Сны поездов» – изумительно красивая драма от Netflix, и вот 4 причины ее посмотреть «Не видел ничего прекраснее со времен “Аватара 2”»: «Сны поездов» – изумительно красивая драма от Netflix, и вот 4 причины ее посмотреть Читать дальше 8 декабря 2025
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» «Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» Читать дальше 10 декабря 2025
Грегори Хаусу и не снилось: медицинская новинка влетела в чарты Netflix с ноги – снята по реальной трагедии настоящего доктора Грегори Хаусу и не снилось: медицинская новинка влетела в чарты Netflix с ноги – снята по реальной трагедии настоящего доктора Читать дальше 10 декабря 2025
«Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря «Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря Читать дальше 9 декабря 2025
«Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям «Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям Читать дальше 9 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
«В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн «В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн Читать дальше 10 декабря 2025
«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне «Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше