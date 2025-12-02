Мастерами пинг-понга не рождаются? «Марти Великолепный» – лучший фильм в карьере Шаламе: чудака-спортсмена сыграл круче, чем Пола Атрейдеса

Кажется, картина понравится даже тем, кто ни разу не играл в настольный теннис.

Представьте себе героя, который убежден: он рожден, чтобы стать чемпионом. Он не мечтает – он знает это как факт. Он готов на все: выкручиваться, изворачиваться, идти напролом. Именно таким предстает Марти Маузер в новой картине Джоша Сафди «Марти Великолепный» – и Тимоти Шаламе выдает, кажется, свою самую яркую роль на сегодняшний день.

О чем эта история?

Марти живет в Нью‑Йорке 1950‑х и работает в обувном магазине дяди – но видит себя совсем в другом амплуа. Его цель – победить на чемпионате мира по настольному теннису, популяризировать спорт в США и оказаться на коробке хлопьев Wheaties.

На пути к мечте – целая череда безумных авантюр: от попыток запустить линию оранжевых мячей «Марти Великолепный» до сомнительных схем по добыванию денег.

Он сталкивается с непониманием матери (Фрэн Дрешер), ревнивым мужем своей возлюбленной Рэйчел (Эмори Коэн), финансовыми пропастями и даже международным поражением от глухого японского игрока Кото Эндо (Кото Кавагучи).

Но Марти не сдается – он слишком уверен в себе, чтобы отступить.

Почему это стоит посмотреть?

В каждом первом отзыве настаивают, что «Марти Великолепный» – не обычная спортивная драма. Это вихрь энергии, где каждый кадр дышит нервом и азартом. Джош Сафди, ранее работавший в тандеме с братом Бенни, здесь демонстрирует фирменный стиль:

Бешеный ритм. Монтаж Рональда Бронштейна и операторская работа Дариуса Хонджи создают ощущение, что фильм длится не 149 минут, а какие‑то 90. Камера буквально не успевает за Марти – и зритель тоже.

Неожиданный саундтрек. Несмотря на сеттинг 1950‑х, в фильме звучат хиты 1980‑х – от «Everybody Wants To Rule The World» группы Tears for Fears до «Forever Young» Alphaville. Это не случайность: музыка подчеркивает неукротимую жажду успеха главного героя.

Блестящий кастинг. Помимо Шаламе, в кадре – Гвинет Пэлтроу (бывшая кинозвезда Кей Стоун), Кевин О’Лири (ее муж‑магнат) и даже Tyler, The Creator (в роли напарника Марти по авантюрам). Каждый актер добавляет истории свою краску.

Шаламе на пике

Тимоти Шаламе здесь – не тот утонченный герой, к которому мы привыкли. Его Марти – резкий, наглый, порой неприятный, но чертовски харизматичный. Он говорит быстрее, чем играет, и верит в себя настолько, что это граничит с безумием.

В одной из сцен он заявляет репортерам: «Я – конечный продукт поражения Германии во Второй мировой». И делает это с такой уверенностью, что даже возмущение кажется частью его плана.

При этом Шаламе умудряется сделать Марти живым: за бравадой проглядывает человек, который отчаянно пытается доказать себе и миру, что он чего‑то стоит. К финалу герой проходит путь, напоминающий взросление, – и это придает истории неожиданную глубину.

Больше, чем просто кино?

«Марти Великолепный» – это портрет эпохи и одновременно вневременная история о том, как амбиции могут стать и двигателем, и проклятием.

Сафди ловко смешивает дух 1950‑х (детализированные декорации, работа художника Джека Фиска); энергию 1970‑х (нервный, почти документальный стиль съемки); эстетику 1980‑х (саундтрек и визуальные отсылки к спортивным фильмам той поры).

В итоге получается кино, которое не дает расслабиться: то заставляет смеяться, то держать кулаки, то вздрагивать от очередного безумного поступка Марти. Это не «Uncut Gems» с пинг‑понгом – это самостоятельное, дерзкое и невероятно захватывающее высказывание.

Итог: в 97% обзорах на Rotten Tomatoes «Марти Великолепного» называют едва ли не лучшим фильмом 2025 года. В трех оставшихся процентах недовольные критики твердят: фильм пустой, Шаламе «сыграл плоско». Кому верить – решать вам. Но лично я уже запланировал поход в кино.

