«Мастера и Маргариту» официально признали одним из лучших фильмов 2025 года: скандальная военная драма с Петровым тоже в топе

Рейтинг на этот раз получился на редкость разношерстным.

Год сменяет год, а ситуация не меняется: в списки лучших – фильмов, актеров, актрис – по версии ВЦИОМ попадают не только свежие премьеры и их звезды, но и проекты, вышедшие годы назад. А все потому, что о них народ вспоминает чаще, чем о громких новинках. С «Мастером и Маргаритой» Михаила Локшина ситуация аналогичная.

Согласно свежему опросу ВЦИОМ, скандальная экранизация великого романа Булгакова набрала 2% голосов на пару с «Горынычем», заняв почетное пятое место в рейтинге лучших «отечественных кинокартин 2025 года».

Фильм с Цыгановым и Дилем обошли сказки – от «Чебурашки» с «Алисой в Стране чудес» до «Волшебника Изумрудного города» – и мрачный военный хит. Первое место с колоссальным отрывом досталось «Августу» с Сергеем Безруковым.

Пронзительная драма собрала в прокате почти 1,5 миллиарда рублей, а также 20% голосов и десятки восхищенных отзывов, чего не скажешь о другом представителе жанра «военное кино» в свежем рейтинге.

«Т-34» с Александром Петровым заслуженно считается одним из самых спорных российских кино о Великой отечественной войне, но это не помешало ему попасть в топ-10 вместе со сразу двумя проектами с Юрой Борисовым: «Пророк» и «Хроники русской революции» (который вообще-то сериал, но ладно).

Историческое, военное, сказочное кино – а также спорные экранизации классики и много-много Юры Борисова. Такая картина 2025 года по версии ВЦИОМ. А по вашему мнению?

