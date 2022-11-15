Мастер Йода заговорил голосом красавчика: за ним бегали все девчонки в СССР

Актерская карьера Вячеслава Баранова началась, когда он был еще школьником. В 1977 году зрители увидели его в образе хулигана Мишки Квакина в картине «Тимур и его команда». Эта лента сделала Баранова известным, и он начал получать роли каждый год. Темноволосого актера с неизменно печальным выражением глаз полюбили зрительницы: за ним бегали все девчонки в СССР.

А он с 1983 года был влюблен в Евгению Добровольскую. Когда у них родился сын, Вячеслав с готовностью взял все заботы о нем на себя. Но даже это не помогло союзу, и в 1987 году супруги развелись.

К этому времени карьера актера переживала не лучшие времена. Ролей с каждым годом становилось все меньше. Баранов нашел себя в озвучке: именно его голосом говорят персонажи Джеки Чана и Джима Керри в фильмах. Кроме того, он озвучивал и других популярных героев, среди которых Голлум, мастер Йода и Барт Симпсон. В 1993 году он женился во второй раз, но и этот брак был неудачным. 53-летний Вячеслав скончался в 2012 году от онкологического заболевания.