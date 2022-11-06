Мастер скрытой рекламы в СССР: этого о Гайдае вы точно не знали

Сейчас скрытая реклама является одним из способов получения дохода при показе фильмов. В некоторых лентах названия брендов зрители даже не замечают, а в других их так много, что они буквально мешают просмотру. За обилие рекламы, например, ругали сиквел «Иронии судьбы».

Один из первых рекламных роликов на советском телевидении относится к 1964 году. Говорящие початки кукурузы приходили на кухню и требовали от повара включить их в меню. Таким образом, в стране поддерживалась концепция Хрущева.

Но оказалось, что и в СССР был свой мастер скрытой рекламы. К таким ухищрениям часто прибегал Леонид Гайдай. Автор Дзен-канала KinoBugle.ru по-настоящему рекламной считает комедию режиссера «Спортлото-82». Фильм о лотерее популяризировал одноименный бренд, из-за чего продажи билетов в этот год подскочили вдвое. Кроме того, в ленте упоминаются и марки популярных лимонадов «Пепси» и «Байкал»: герой делал акцент на преимуществе советского напитка.