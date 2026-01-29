Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Мастер скандала и осквернений: почему артистов возмутило назначение супруга Собчак Богомолова вместо скончавшегося Золотовицкого

Мастер скандала и осквернений: почему артистов возмутило назначение супруга Собчак Богомолова вместо скончавшегося Золотовицкого

29 января 2026 12:48
Кадр из сериала «Кеша решает умереть», соцсети

23 января мужа Ксении Собчак назначили и.о.ректора МХАТ

Назначение Константина Богомолова ректором Школы-студии МХАТ, инициированное министром культуры Ольгой Любимовой, вызвало шквал критики, направленной не только на самого режиссера, но и на его супругу журналистку Ксению Собчак.

Любимова подчеркнула, что творчество Богомолова занимает особое место в современном культурном пространстве. Собчак отреагировала на новость в своем блоге короткой фразой:

«Сегодня какой-то очень хороший день».

Однако этот комментарий, прозвучавший на девятый день после кончины предыдущего ректора актера Игоря Золотовицкого, многими был воспринят как пренебрежение к памяти покойного и традициям школы.

После назначения Богомолова, известного своими эпатажными выходками, пристальное внимание было обращено на его творческую биографию, особенно на скандальные эпизоды. В частности, спектакли с обнаженными сценами и свадьбу с Собчак в черном катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».

Кто против мужа Собчак

Певица Вика Цыганова предположила, что Собчак договорилась о должности для мужа. Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина сомневается в пользе, которую Богомолов сможет принести учебному заведению.

Певица Наталья Штурм иронично сравнила режиссера, руководящего несколькими театрами, с Леонидом Брежневым, собирающим награды. Глава ФПБК Виталий Бородин назвал Богомолова любителем пошлятины. Более того, выпускники МХАТ уже собрали письмо-петицию с требованием убрать режиссера с поста.

Мастер скандала и осквернений: почему артистов возмутило назначение супруга Собчак Богомолова вместо скончавшегося Золотовицкого

Как так получилось

Многие задаются вопросом: как режиссер с таким бэкграундом оказался во главе одного из главных театральных вузов страны? Ответ видят в его эволюции политических взглядов. Из активного участника протестного движения в начале 2010-х Богомолов превратился в доверенное лицо мэра Москвы, а затем критиковал либеральную элиту. Ему было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств» в 2025 году.

На вопросы о лоббировании своей кандидатуры Богомолов отвечает уклончиво, а свое назначение комментирует сухо, заявляя, что намерен совмещать пост худрука Театра на Малой Бронной с новой должностью.

Фото: Кадр из сериала «Кеша решает умереть», соцсети
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
