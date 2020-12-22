«Мастер маскировки»: Елена Перминова рассекретила четвертую беременность

О своей очередной беременности модель Елена Перминова сообщила коллегам и поклонникам необычным образом. Звезда провела оригинальную фотосессию в нижнем белье с округлившимся животом, не заметить который было невозможно. Оказалось, что Елена находится уже на приличном сроке, что ей мастерски удавалось скрывать. В подписи к снимкам в Инстаграм, где и сделала публикацию Перминова, она скромно написала: «Ребят, тут такое дело...».

Кроме поклонников, которые с восторгом восприняли новость, на публикацию отреагировали звездные друзья Елены: Алеся Кафельникова, Настасья Самбурская, Ксения Бородина, похвалившая модель за скрытность: «Мастер маскировки». Некоторые подписчики Перминовой предположили, что она беременна девочкой, так как, кроме черного боди, на модели был объемный розовый бант, но звезда сразу опровергла домыслы, признавшись, что пока не знает пол будущего ребенка.

Напомним, Лена долгие годы живет в счастливом браке с предпринимателем Александром Лебедевым, в союзе с которым у них уже родилось трое детей: Никита (десять лет), Егор (восемь лет) и Арина (шесть лет). У Александра также есть старший сын от предыдущего брака — Евгений.