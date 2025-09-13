«Мастер и Маргарита» лидирует в новом рейтинге популярности: героиня обошла даже Ларину из «Евгения Онегина»

Россияне определились с любимой литературной героиней: никакая Элизабет Беннет из «Гордости и предубеждения» и Татьяна Ларина из «Евгения Онегина» не смогли обойти Маргариту Булгакова.

Сигма-вумен

Половина опрошенных уверена, что именно она — символ сильной женщины, сохранившей веру в любовь и готовой ради неё перевернуть мир. Маргарита в романе «Мастер и Маргарита» — не жертва обстоятельств и не наивная девица, а персонаж, который держит удар и сам выбирает дорогу.

В чем уникальность Маргариты

Она не прячется за мужем, не оправдывает чужую слабость. Наоборот, принимает роль хозяйки бала у Сатаны, заключает сделку с потусторонними силами, и при этом остаётся верной Мастеру и собственной правде.

Такой уровень независимости и безжалостной честности сегодня воспринимается как эталон «сигма-вумен» — женщины, которой не нужны толпы поклонников и лайки, сообщает Литрес совместно с «Читай-город».

Почему же Маргарита вырвалась вперёд? Всё просто: её история — вызов и советским реалиям, и нашему времени. Это героиня, которая умеет жить на своих условиях, не подстраиваясь ни под систему, ни под чужие ожидания.

Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале. ИИ решил выбрать лучшую экранизацию «Мастера и Маргариты» и... сломался: Кара, Бортко и Локшин нейронку разочаровали — ругает даже Безрукова.