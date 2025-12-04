Меню
Киноафиша Статьи «Масштаб берет свое»: этот российский детектив не зря получил 7.2 – сравнивают с хитами Гая Ричи, а в Японии выкупили для «местного HBO»

4 декабря 2025 13:17
В Азии им заинтересовались еще до официального проката в России.

Новости об этом фильме приходят, как круги по воде: сначала российский, затем успех в Китае, а теперь – прорыв в Японию. Исторический детектив «Красный шёлк» продали для показа в одной из самых закрытых стран для иностранного кино.

Сюжет закручен вокруг Транссибирского экспресса в 1927 году. В его вагонах везут документы, которые решат судьбы СССР и Китая, а под личинами пассажиров скрываются шпионы и убийцы.

Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы найти общего врага. Эта динамичная смесь детектива и приключенческого экшена, судя по рейтингу 7.2 на КП и отзывам, пришлась по вкусу нашей публике.

«Всё было очень красиво, а превосходный каст добавил щепотки удовольствия в это длительное и сумасшедшее экранное путешествие по железной дороге..»,

«Отличный зрелищный драматичный фильм в поддержку знаний истории, здравого смысла и внимательности зрителя»,

«Режиссёр явно играет в Гая Ричи: быстрый монтаж, афористичные диалоги, напряжённая музыка. Иногда это срабатывает, сцены выглядят бодро и стильно»,

«При всей театральности, фильм не кажется полностью картонным. Масштаб берёт своё: поезд сияет, Байкал и Китай дышат красками, камера влюблённо ловит натуру», – делятся впечатлениями зрители.

А теперь она отправится покорять Японию. Ведущий телеканал WOWOW, который часто называют местным HBO, выкупил права и покажет фильм в январе 2026 года.

Параллельно его запустят на японских стримингах. Интересно, что японская сторона заинтересовалась картиной ещё на этапе её презентации в Каннах – это доказывает, что у хорошей истории нет границ.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Красный шелк» (2025)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
