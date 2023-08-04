Масляков так унизил Листьева, что его слова годами принимали за комплимент

Леонид Якубович много лет является бессменным ведущим шоу «Поле чудес». Не каждый зритель вспомнит, что когда-то у передачи был другой ведущий. В первый год существования программы ее вел Влад Листьев, но в 1991 году его заменил Якубович.

Рассуждая о роли ведущего в популярности развлекательных передач, ведущий КВН Александр Васильевич Масляков достаточно резко прошелся по работе Листьева на «Поле чудес». По мнению Маслякова, люди в течение многих лет продолжают смотреть эту передачу только благодаря Якубовичу. Как полагает телеведущий, единственное, что есть у капитал-шоу, — это отличный ведущий и не очень сообразительные участники.

Несмотря на то, что «Поле чудес» стало известным еще при Листьеве, именно Якубовича Масляков считает залогом популярности шоу.