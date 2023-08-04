Масляков так унизил Листьева, что его слова годами принимали за комплимент
Ведущий расставил заслуги коллег по местам.
Леонид Якубович много лет является бессменным ведущим шоу «Поле чудес». Не каждый зритель вспомнит, что когда-то у передачи был другой ведущий. В первый год существования программы ее вел Влад Листьев, но в 1991 году его заменил Якубович.
Рассуждая о роли ведущего в популярности развлекательных передач, ведущий КВН Александр Васильевич Масляков достаточно резко прошелся по работе Листьева на «Поле чудес». По мнению Маслякова, люди в течение многих лет продолжают смотреть эту передачу только благодаря Якубовичу. Как полагает телеведущий, единственное, что есть у капитал-шоу, — это отличный ведущий и не очень сообразительные участники.
Несмотря на то, что «Поле чудес» стало известным еще при Листьеве, именно Якубовича Масляков считает залогом популярности шоу.
«Тогда барабан тоже крутился, но иначе», — резюмировал Александр Васильевич.