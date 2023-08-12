Масляков без шума убрал напарницу из КВН: как жила Жильцова после пропажи

Сегодня все знают Александра Маслякова как бессменного ведущего и президента КВН. Он лишь иногда уступает свое место на сцене сыну Александру Александровичу. Но так было не всегда. Согласно традиции советских передач, у КВН в ведущих значились два человека. Пары несколько раз сменяли друг друга, пока не закрепился дуэт Александра Маслякова и Светланы Жильцовой. Они так хорошо смотрелись на сцене, что зрители заочно их «поженили», хотя у ведущих уже были свои семьи.

Жильцова и Масляков блистали на сцене КВН до его закрытия в 1972 году. После этого Светлана еще какое-то время поработала на российском телевидении, вела «Голубой огонек», «Песню года» и «Утреннюю почту». А затем женщину пригласили в Японию работать в телепередаче «Говорим по-русски».

Когда в 1986 году КВН вновь открыли, Масляков вышел на сцену уже без Жильцовой. Светлане на тот момент было уже 50 лет, и она не жалела — считала себя слишком взрослой для такой молодежной передачи. Масляков в итоге «вырос» до главы «Клуба веселых и находчивых», а его бывшая партнерша посвятила себя семье и внукам. Она больше не появляется на телевидении и не смотрит новый КВН.