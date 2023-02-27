Маски сорваны: кто на самом деле отец красавчика Дмитрия Борисова

Дмитрий Борисов является одним из самых любимых ведущих на отечественном телевидении. Но мало кто знает, что этот талантливый журналист родился в очень непростой семье.

Отец ведущего Дмитрий Бак — известная персона в научных кругах. Он является автором многих публикаций о русском языке и словесности. Кроме того, Бак занимается литературной критикой, журналистикой и переводами. Также он часто появляется на разных теле- и радиопередачах, где выступает в качестве эксперта в своей области.

Многие связывают карьерный успех Дмитрия Борисова исключительно с его отцом. По их словам, именно Бак активно способствовал тому, чтобы его наследник получил теплое место на ТВ. Как иначе объяснить его быстрый переход из редактора в ведущего?

Впрочем, поклонники и особенно поклонницы Борисова не обращают на это никакого внимания. Они отмечают его талант, умение вести себя перед камерой и, конечно, обаяние. Что касается личной жизни Дмитрия, то пока ведущий не женат. Ранее у него был роман с Юлией Савичевой. Они появлялись вместе на разных мероприятиях и выглядели счастливыми. Однако позднее Юлия отдала предпочтение другому избраннику. А сердце Дмитрия на данный момент свободно. О происхождении Борисова рассказал Дзен-канал BiBip .