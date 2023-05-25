Маска добряка сорвана: Пельш набросился на известного певца в прямом эфире

Валдис Пельш оказался в эпицентре скандала, случившегося на музыкальной премии RU TV. Ведущий мероприятия пришел в ярость от неожиданной выходки популярного артиста, опозорившего себя на всю страну.

Казус произошел, когда пришла пора объявлять победителя в одной из номинаций. Пельш успел произнести лишь первые две буквы фамилии знаменитости — «Ф» и «О», как Митя Фомин решил, что речь идет именно о нем.

Солиста группы Hi-Fi не смутило, что он был приглашен в качестве гостя, а не номинанта. Блондин выскочил на сцену и начал исполнять один из своих хитов, чем сорвал маску добряка с Пельша.

Ведущий премии во время прямой трансляции набросился на Фомина, испортившего награждение певицы Фокиной. Пельш прогнал его со сцены, после чего бросил певцу вслед: «Невменько!» Поклонники прежде не замечали за Валдисом подобного поведения и были немало удивлены тому, что он оскорбил Митю на глазах у изумленной публики.