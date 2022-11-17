Маска чудаковатого старика сброшена: что десятки лет скрывал от публики Карл III

За Карлом III закрепилась слава довольно нервного и чудаковатого старика. Об особенностях его характера ходят легенды: подданные судачат, что ужиться с новым королем очень непросто. Но оказалось, что личность Карла хранит в себе немало секретов.

Несмотря на весь его напускной консерватизм и стойкое следование королевским принципам, в молодости принц был довольно решительным мужчиной. Он не боялся заниматься опасными хобби. Пока Карл служил в армии в середине 1970-х, он обучился полетам на реактивных самолетах и вертолетах. Он неоднократно сидел за штурвалом летательных средств.

Когда принц перешел на службу во флот, его заинтересовал дайвинг. Он много занимался подводным плаванием и даже предпринял попытку добраться до затонувшего судна. Его объектом стал флагман «Мэри Роуз» — корабль ушел на дно еще в 1545 году в проливе Ла-Манш. Позже Карл основал фонд, который занимался исследованием судна и сбором средств на его подъем. Корпус «Мэри Роуз» вновь появился на поверхности в 1982 году.