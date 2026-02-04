Маск публично разнёс Нолана: всё из-за темнокожей актрисы в "Одиссее"

Илон Маск вмешался в разгоревшийся спор вокруг «Одиссеи» Кристофера Нолана, обвинив режиссера в утрате принципов на фоне усиливающихся слухов о составе актеров в фильме.

Илон Маск вмешался в обсуждение вокруг «Одиссеи» Кристофера Нолана, обвинив режиссера на фоне усиливающихся слухов о кастинге. Его короткий пост в соцсетях превратил спекуляции о роли Лупиты Нионго в бурный спор.

Поздно вечером 31 января 2026 года Маск ответил на тред в соцсетях, где пользователя возмутил слух, что Лупита Нионго сыграет Елену Троянскую. Тот утверждал, что это было бы «оскорблением автора», ведь в поэме Елена описана как светлокожая блондинка. Маск ограничился семью словами:

«Крис Нолан потерял свои принципы».

Слух о роли Нионго появился еще в ноябре 2024 года, когда актриса присоединилась к касту, оттуда фанаты и решили, что она может быть Еленой, хотя производственная команда этого не подтверждала.

Нолан написал сценарий и поставил экранизацию древнегреческого эпоса о десятигодичном пути Одиссея домой после Троянской войны. Universal Pictures выпустит фильм в кинотеатрах IMAX 17 июля 2026 года.

Состав у проекта звездный. На сегодняшний день заявлены:

Мэтт Деймон — Одиссей

Том Холланд — Телемах

Энн Хэтэуэй — Пенелопа

Зендея — Афина

Шарлиз Терон — Цирцея

Роберт Паттинсон

Лупита Нионго

Джон Бернтал

Бенни Сэфди

Джон Легуизамо

Химеш Патель

Миа Гот

Уилл Юн Ли

Эллиот Пейдж

Саманта Мортон

Кори Хокинс

Логан Маршалл-Грин

Трэвис Скотт

Ни Нолан, ни Universal пока не ответили на реплику Маска, а роль Нионго все еще не раскрыта. Дискуссия о границах «верности первоисточнику» и креативного кастинга продолжается онлайн. Единственное точно: «Одиссея» выйдет в прокат 17 июля 2026 года.