Маск публично разнёс Нолана: всё из-за темнокожей актрисы в "Одиссее"

Илон Маск вмешался в обсуждение вокруг «Одиссеи» Кристофера Нолана, обвинив режиссера на фоне усиливающихся слухов о кастинге. Его короткий пост в соцсетях превратил спекуляции о роли Лупиты Нионго в бурный спор.
Поздно вечером 31 января 2026 года Маск ответил на тред в соцсетях, где пользователя возмутил слух, что Лупита Нионго сыграет Елену Троянскую. Тот утверждал, что это было бы «оскорблением автора», ведь в поэме Елена описана как светлокожая блондинка. Маск ограничился семью словами:
«Крис Нолан потерял свои принципы».
Слух о роли Нионго появился еще в ноябре 2024 года, когда актриса присоединилась к касту, оттуда фанаты и решили, что она может быть Еленой, хотя производственная команда этого не подтверждала.
Нолан написал сценарий и поставил экранизацию древнегреческого эпоса о десятигодичном пути Одиссея домой после Троянской войны. Universal Pictures выпустит фильм в кинотеатрах IMAX 17 июля 2026 года.
Состав у проекта звездный. На сегодняшний день заявлены:
- Мэтт Деймон — Одиссей
- Том Холланд — Телемах
- Энн Хэтэуэй — Пенелопа
- Зендея — Афина
- Шарлиз Терон — Цирцея
- Роберт Паттинсон
- Лупита Нионго
- Джон Бернтал
- Бенни Сэфди
- Джон Легуизамо
- Химеш Патель
- Миа Гот
- Уилл Юн Ли
- Эллиот Пейдж
- Саманта Мортон
- Кори Хокинс
- Логан Маршалл-Грин
- Трэвис Скотт
Ни Нолан, ни Universal пока не ответили на реплику Маска, а роль Нионго все еще не раскрыта. Дискуссия о границах «верности первоисточнику» и креативного кастинга продолжается онлайн. Единственное точно: «Одиссея» выйдет в прокат 17 июля 2026 года.