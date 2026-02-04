Оповещения от Киноафиши
Маск публично разнёс Нолана: всё из-за темнокожей актрисы в "Одиссее"

4 февраля 2026 18:30
Илон Маск вмешался в разгоревшийся спор вокруг «Одиссеи» Кристофера Нолана, обвинив режиссера в утрате принципов на фоне усиливающихся слухов о составе актеров в фильме.

Илон Маск вмешался в обсуждение вокруг «Одиссеи» Кристофера Нолана, обвинив режиссера на фоне усиливающихся слухов о кастинге. Его короткий пост в соцсетях превратил спекуляции о роли Лупиты Нионго в бурный спор.

Поздно вечером 31 января 2026 года Маск ответил на тред в соцсетях, где пользователя возмутил слух, что Лупита Нионго сыграет Елену Троянскую. Тот утверждал, что это было бы «оскорблением автора», ведь в поэме Елена описана как светлокожая блондинка. Маск ограничился семью словами:

«Крис Нолан потерял свои принципы».

Слух о роли Нионго появился еще в ноябре 2024 года, когда актриса присоединилась к касту, оттуда фанаты и решили, что она может быть Еленой, хотя производственная команда этого не подтверждала.

Нолан написал сценарий и поставил экранизацию древнегреческого эпоса о десятигодичном пути Одиссея домой после Троянской войны. Universal Pictures выпустит фильм в кинотеатрах IMAX 17 июля 2026 года.

Состав у проекта звездный. На сегодняшний день заявлены:

  • Мэтт Деймон — Одиссей
  • Том Холланд — Телемах
  • Энн Хэтэуэй — Пенелопа
  • Зендея — Афина
  • Шарлиз Терон — Цирцея
  • Роберт Паттинсон
  • Лупита Нионго
  • Джон Бернтал
  • Бенни Сэфди
  • Джон Легуизамо
  • Химеш Патель
  • Миа Гот
  • Уилл Юн Ли
  • Эллиот Пейдж
  • Саманта Мортон
  • Кори Хокинс
  • Логан Маршалл-Грин
  • Трэвис Скотт

Ни Нолан, ни Universal пока не ответили на реплику Маска, а роль Нионго все еще не раскрыта. Дискуссия о границах «верности первоисточнику» и креативного кастинга продолжается онлайн. Единственное точно: «Одиссея» выйдет в прокат 17 июля 2026 года.

Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
