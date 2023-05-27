Машу и Ромео из фильма «В бой идут одни "старики"» ждал другой финал: его запретили не зря

Любовная линия Маши и Ромео в картине «В бой идут одни „старики“» вышла трогательной и печальной. Мало кто знает, что у этих героев был совсем другой финал, но режиссер Леонид Быков отказался от него.

История Маши и Ромео основана на реальных событиях. Любовь между летчиком Семеном Харламовым и бомбардировщицей Надеждой Поповой зародилась во время войны. Девушка пела раненому юноше песню про черные очи, которая звучит и в самой картине.

Во время съемок Семен консультировал Быкова и поведал ему свою историю любви. Режиссер включил эту линию в сюжет, но изменил концовку ради трагизма. Незадолго до боя Ромео просит разрешения взять Машу в жены, ведь они понимают, что могут умереть. Так и произошло.

А вот Харламов и Попова прожили вместе больше сорока лет. Но Быков сознательно отказался от хэппи-энда, ведь он снимал военную драму, а здесь без горечи и трагизма не обойтись. Режиссер сделал правильный выбор, ведь такой финал вызвал бурю эмоций у зрителей. А вот концовка в духе «жили они долго и счастливо» никого бы не впечатлила и осталась незамеченной.