Машков по сравнению с ним ягненок: каким на самом деле был реальный Давид Гоцман

В 2007 году на телеэкраны вышел сериал «Ликвидация». Владимир Машков сыграл в ленте главную роль Давида Гоцмана. Оказалось, «не доиграл». У персонажа был реальный прототип. И настоящий Гоцман наводил ужас и страх на людей, которых встречал на своем пути.

Чем занимался Давид Курлянд, ставший прообразом Гоцмана? Наводил порядок в Одессе в послевоенные годы. Сценаристы «Ликвидации», кстати, сразу заявляли, что фильм художественный, а не документальный. Поэтому проводить параллели с реальным человеком нет смысла. Но как же их не проводить, если Курлянд существовал на самом деле?

Он лично участвовал в задержании преступников и постоянно подвергал риску свою жизнь. В Одессе Курлянда знали под позывным Одесский волкодав.

В годы Великой Отечественной его эвакуировали в Узбекскую ССР, взяли и его семью. Волкодав был слишком ценным кадром. Так что еще целых три года он наводил порядок в Фергане. И лишь в апреле 1944-го был возвращен в Одессу, которую к тому времени уже освободили советские войска.

Далее на протяжении 15 лет Курлянд зарабатывал авторитет не только у простых смертных, но и у представителей криминального мира. Поговаривали, что некоторые «крепкие» преступники завязывали с уголовным прошлым под влиянием Волкодава из Одессы. Но в целом звучащая вслух фамилия борца за правое дело наводила ужас на криминальных элементов всех мастей и рангов.