Машков отказался играть Мастера в сериале Бортко: променял на роль «очередного русского гада» в Голливуде

Машков отказался играть Мастера в сериале Бортко: променял на роль «очередного русского гада» в Голливуде

27 ноября 2025 16:40
Машков отказался играть Мастера в сериале Бортко: променял на роль «очередного русского гада» в Голливуде

По итогу экранизация вошла в историю, а боевик никто не пересматривает.

Владимир Машков мог бы стать тем самым загадочным Мастером из булгаковского романа — роль, о которой мечтают многие актеры. Но судьба распорядилась иначе, годы назад артист больше стремился к фабрике грез, а не развитию российского кино.

Отказ от лучшей роли

В 2000-х, когда режиссер Владимир Бортко готовил свою версию «Мастера и Маргариты», Машкову поступило другое предложение — сыграть русского торговца оружием в третьей части боевика «Миссия невыполнима» с Томом Крузом. Выбор был сделан в пользу Голливуда.

«Меня позвали сниматься в третьей части фильма „Миссия: невыполнима“ с Томом Крузом. Мой герой — реальный человек, продававший самолеты, оружие, военную технику», — объяснял свой выбор актер в интервью КП. На вопрос, не жаль ли было отказываться от булгаковского героя, Машков ответил с присущим ему прямым юмором, что любит играть русских гадов.

Машков отказался играть Мастера в сериале Бортко: променял на роль «очередного русского гада» в Голливуде

Почему Машков обожал Голливуд

Как раз в нулевые российские актеры массово начали получать приглашения из Голливуда. Для Машкова этот путь начался после оглушительного успеха фильма «Вор» в 1997 году. Но, в отличие от некоторых коллег, он никогда не рассматривал переезд в США как главную цель.

«Чтобы быть артистом там, там нужно раствориться. А мне никогда не хотелось там раствориться», — признавался актер в эфире с Екатериной Андреевой. При этом он с теплотой вспоминает работу с голливудскими звездами — особенно с Робертом Де Ниро, который пригласил его в фильм «Добрый пастух», несмотря на то, что Машков тогда «не знал ни одного слова по-английски».

Любопытно, что в Голливуде Машков часто оказывался в роли «достойного соперника» для американских героев, но сетовал, что ему выделяли по три дублера.

Машков отказался играть Мастера в сериале Бортко: променял на роль «очередного русского гада» в Голливуде

Сегодня, оглядываясь на свой голливудский опыт, Машков считает, что в России кино интереснее и более непредсказуемое:

«Они там все-таки надеются, что чудо должно произойти. А мы здесь верим».

И хотя его дочь Мария выбрала жизнь в США, сам актер остается верен российскому кинематографу и, возможно, жалеет, что не стал играть в экранизации великого романа Булгакова.

Ищете сериалы, похожие на «Камбэк»? Мы все сделали за вас: вот 5 проектов с оценкой 7.1+ – в №4 увидите звезду «Слова пацана».

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Мастер и Маргарита», из фильма «В тылу врага» (2001)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
