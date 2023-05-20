Машков изменял возлюбленной с этой актрисой: увидите ее фото и даже осуждать не захотите

Владимир Машков постоянством в любви не отличается. Актер четыре раза вступал в официальный брак и не отказывал себе в связях на стороне.

Когда артист познакомился с молодой балериной Ольгой Ломоносовой, то был не свободен. Этот факт не стал препятствием для развития их отношений. Танцовщица потеряла голову от знаменитости и ради него отказалась от поездки в Германию, где должна была проходить стажировку.

Правда, Машков такую жертву не оценил. Когда Ломоносова перебралась в Москву, чувства артиста к ней уже угасли. Бурный роман вдруг подошел к своему завершению. Многие поклонники актера считают, что он напрасно упустил такую красотку, как Ломоносова.

К слову, с карьерой балерины ей пришлось закончить из-за травмы, зато знаменитость стала популярной актрисой театра и кино. Эффектная блондинка свела с ума не одного мужчину. И вряд ли кто-то из них может осудить Машкова за слабость к столь привлекательной женщине.