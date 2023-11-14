Машины милиции в СССР всегда красили в желтый: вот в чем была необходимость

Мало кто задумывался, зачем так делают.

В семидесятых желто-синие патрульные машины милиции наводнили весь СССР. Но почти никто не знает, почему власти выбрали такое экстравагантное и яркое решение.

Оказывается, чтобы определиться, обращались даже в специальный дизайнерский институт — ВНИИТЭ. Там провели настоящие исследования. Определились и с оттенком: выбрали лимонный. Оказалось, что желтый лимонный цвет по каким-то причинам оптимальный для транспорта милиции.

В этом же исследовании установили: контрастные полосы помогут выделить спецмашину в толпе. И уже в 1975 году разработали даже специальный документ, согласно которому все милицейские машины в СССР должны были соответствовать этому выявленному «цветовому коду».

Яркий ГОСТ, к сожалению, не просуществовал и десяти лет. А все потому, что в 1988 году желтая краска в Стране Советов оказалась продуктом дефицитным. Пришлось ввести стандартную бело-синюю цветовую палитру, которая дожила и до наших дней.