Машина выбрала самую красивую жену футболиста: гляньте, что с ней не так

За последние годы в сфере искусственного интеллекта было немало достижений. И теперь красоту могут оценивать не только люди, но и специальные программы. Однако результаты весьма неоднозначны.

С помощью таких технологий было решено найти самую привлекательную девушку футболиста. Для этого специальное приложение проверило фотографии всех избранниц спортсменов из английской Премьер-лиги. Самой красивой была признана возлюбленная Виктора Линделефа из клуба «Манчестер Юнайтед».

Искусственный интеллект оценил внешность Майи Нильссон на 9,7 баллов из 10. Но с этим результатам согласятся не все пользователи Сети. Девушка действительно привлекательна и к тому же знает, как подчеркнуть свои лучшие черты лица с помощью косметики. Однако среди избранниц английских футболистов есть более эффектные красавицы. Они обладают миллионной аудиторией и заключают модельные контракты, в то время как победительница пока не может похвастаться подобным.