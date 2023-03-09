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Машина выбрала самую красивую жену футболиста: гляньте, что с ней не так

9 марта 2023 09:00
Машина выбрала самую красивую жену футболиста: гляньте, что с ней не так

Об этой девушке слышали лишь немногие.

За последние годы в сфере искусственного интеллекта было немало достижений. И теперь красоту могут оценивать не только люди, но и специальные программы. Однако результаты весьма неоднозначны.

С помощью таких технологий было решено найти самую привлекательную девушку футболиста. Для этого специальное приложение проверило фотографии всех избранниц спортсменов из английской Премьер-лиги. Самой красивой была признана возлюбленная Виктора Линделефа из клуба «Манчестер Юнайтед».

Машина выбрала самую красивую жену футболиста: гляньте, что с ней не так

Искусственный интеллект оценил внешность Майи Нильссон на 9,7 баллов из 10. Но с этим результатам согласятся не все пользователи Сети. Девушка действительно привлекательна и к тому же знает, как подчеркнуть свои лучшие черты лица с помощью косметики. Однако среди избранниц английских футболистов есть более эффектные красавицы. Они обладают миллионной аудиторией и заключают модельные контракты, в то время как победительница пока не может похвастаться подобным.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com, соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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