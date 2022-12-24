Смотрите фильмы за 1
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Маша из «Универа» разделась и ошарашила россиян: народ бьет тревогу

Маша из «Универа» разделась и ошарашила россиян: народ бьет тревогу

24 декабря 2022 15:15
Маша из «Универа» разделась и ошарашила россиян: народ бьет тревогу

Излишняя худоба ее не красит.

Анна Хилькевич всегда была невероятной красавицей. Её героиня из сериала «Универ» полюбилась многим зрителям и принесла актрисе толпы поклонников.

Девушка отличается уникальным стилем и привлекательной внешностью. Она все время выглядит доброжелательной и позитивной, что, безусловно, поднимает настроение её десяти миллионной аудитории.

Артистка никогда не славилась пышными формами, но одно ее фото заставило подписчиков переживать. На снимке с отдыха Анна выглядит очень исхудавшей, почти больной анорексией. Тонкие руки и ноги вызвали бурную реакцию в комментариях под постом.

«Господи, Анечка, ты как суповой набор!», «Кушай больше! Срочно +5 кг!!!», «В 35 нужно выглядеть сочной, аппетитной, женственной, а не 14-летним подростком, изнемогающим от диет и голодания », — забеспокоились фанаты актрисы.

Маша из «Универа» разделась и ошарашила россиян: народ бьет тревогу
Фото: соцсети, кадры из сериала "Универ: Новая общага" (2011-2018)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
3 комментария
Related video