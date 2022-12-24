Маша из «Универа» разделась и ошарашила россиян: народ бьет тревогу

Анна Хилькевич всегда была невероятной красавицей. Её героиня из сериала «Универ» полюбилась многим зрителям и принесла актрисе толпы поклонников.

Девушка отличается уникальным стилем и привлекательной внешностью. Она все время выглядит доброжелательной и позитивной, что, безусловно, поднимает настроение её десяти миллионной аудитории.

Артистка никогда не славилась пышными формами, но одно ее фото заставило подписчиков переживать. На снимке с отдыха Анна выглядит очень исхудавшей, почти больной анорексией. Тонкие руки и ноги вызвали бурную реакцию в комментариях под постом.