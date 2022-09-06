«Маша и медведь»: почему отзывы иностранцев вывели россиян из себя

Премьера мультсериала «Маша и медведь» прошла в России еще в 2009 году. За считанные месяцы серии о непоседливой девочке, которая дружит с настоящим медведем, продемонстрировали рекордные просмотры. Причем с удовольствием смотрели анимацию не только дети, но и взрослые. Мультфильм «Маша и медведь» превратился в настоящий бренд, под которым выпускались товары, снимались спин-оффы и записывались санудтреки.

А затем мультсериал вышел и на международный уровень, так как был переведен на 39 языков мира. Но не все иностранцы остались от него в восторге. В Сети можно найти немало отрицательных отзывов от зрителей, не оценивших юмор героев.

«Что за поведение у маленькой девочки? Нет манер, она неуправляемая!», «Чему может научить детей Маша? Слишком мало воспитательного в этом мультфильме, Маше подражать нельзя», «Маша очень эгоистична и никогда не извиняется за свое поведение», — цитируют комментарии в Дзен-канале «This is Kино ».

Но российские пользователи с этими мнениями не согласились. Они считают, что планка требований к «Маше и медведю» слишком высока.