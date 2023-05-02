Марью Болконскую из «Войны и мира» до гибели довел муж: только взгляните на него

Антонина Шуранова известна как исполнительница роли Марьи Болконской в фильме «Война и мир». На счету актрисы множество и других блистательных работ в театре и кино. Шуранова могла бы сыграть еще больше ролей, однако в 66 лет она ушла из жизни. Косвенным виновником преждевременной смерти актрисы стал ее муж.

Звезда киноэпопеи «Война и мир» познакомилась с будущим супругом Александром Хочинским в начале 60-х. Актер и бард известен по фильму «Бумбараш», где вместе с Валерием Золотухиным исполнил легендарную песню про журавля. Веселый, харизматичный и симпатичный артист пользовался огромной популярностью у женщин.

Шуранова и Хочинский долгое время просто дружили. Он был женат на Ирине Асмус, затем на художнице Марине Азизян. Но однажды актеры поняли, что между ними нечто большее, чем дружеские чувства. Артисты стали жить вместе — их не смутило и то, что Шуранова была старше своего партнера на восемь лет. Правда, их брак нельзя было назвать идеальным. Александр Юрьевич злоупотреблял спиртным, что в итоге и свело актера в могилу.

Бард скоропостижно скончался в 54 года. После его смерти Антонина Николаевна стала быстро угасать. Она ни с кем не общалась и не выходила на сцену. Когда артистке поставили диагноз «рак», она словно смирилась с этим и даже не боролась за жизнь. Шуранова пережила обожаемого супруга всего на пять лет.