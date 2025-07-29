Marvel завидует молча — Пушкин теперь тоже с киновселенной: нас ждет новый блокбастер

Компания «Марс медиа» сейчас вовсю работает над фильмом по знаменитой поэме Александра Пушкина «Руслан и Людмила». И съемки первой части (будет и вторая) уже на экваторе! Премьера запланирована на 2027 год.

Больше, чем просто фильм

Сюжет знаком многим. Бесстрашный витязь Руслан отправляется спасать свою возлюбленную Людмилу. В его пути множество испытаний — все, что нужно для увлекательного фэнтези.

Создатели будущего блокбастера не собираются останавливаться на одном фильме. Уже есть планы на продолжение — подана заявка на вторую часть. Сценаристами прописан яркий и красочный мир, где найдется место новым персонажам и историям.

"Мы надеемся, что из этого фильма нам удастся создать киновселенную", - интригует продюсер Рубен Дишдишян.

Сериал и книги — расширение вселенной

Параллельно с фильмом разрабатывается сериал, который должен дополнить и расширить сюжет. Авторы подходят к разработке проекта и с точки зрения бизнеса — было бы неправильно ограничиваться лишь одной экранизацией. Большая вселенная позволит творить в разных форматах: кино, сериалы, а возможно, даже новые книги. Кто знает, может быть так и до видеоигр дело дойдет.

Можно ли считать новый проект переосмыслением советской классики — пока вопрос. Но одно ясно: попытки вдохнуть жизнь в старые фильмы вызывают жаркие споры. За последние годы превзойти оригинал удалось лишь трем картинам — о них есть подборка.