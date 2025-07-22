«Marvel поднялась с колен»: новая «Фантастическая четверка» — лучший фильм MCU со времен «Финала», и говорить «спасибо» нужно не Паскалю

Зрители-счастливчики не могут нарадоваться экшену, стилю и Ванессе Кирби.

Киновселенная Marvel вернулась, вынесла дверь с ноги и заявила: «Теперь будет по-настоящему!» Первая волна зрительских реакций на «Фантастическую четвёрку: Первые шаги» уже накрыла соцсети, и главный итог очевиден: в восторге практически все.

Причем едва ли не самым серьезным шоком для многих стал тот факт, что своеобразным «центром притяжения» фильма оказался отнюдь не Мистер Фантастик в исполнении Педро Паскаля. Лидером нового состава внезапно и безоговорочно стала Сью Шторм.

Ванесса Кирби — сердце и нервы новой «Четвёрки»

«Это её фильм», — пишут в Twitter/X коротко и ясно.

Роль Невидимой Леди в исполнении Ванессы Кирби называют «завораживающей», «стальной» и даже «эмоциональным якорем всей фазы». Несмотря на ретрофутуристический сеттинг и внушительный масштаб истории, именно её персонаж делает повествование живым, человечным и цельным.

Кирби хвалят не только за актёрскую игру, но и за то, что она органично вписалась в амплуа лидера команды — на равных (если не более уверенно), чем когда-то Крис Эванс или Роберт Дауни-младший. На реплики «лидер? женщина?» она отвечает хлёстко и ясно: «А почему нет?»

Паскаль, Куинн и Мосс-Бахрах — тоже не мимо

Справедливости ради — никто не провалился. Паскаль, как всегда, харизматичен, но не перетягивает одеяло. Джозеф Куинн добавляет фильму рок-н-ролльной дерзости в роли Джонни Шторма, а Ибон Мосс-Бахрах играет самого человечного Существо, которого мы когда-либо видели.

Важный плюс фильма — никто из четвёрки не остаётся в тени, у каждого свой момент, своя боль и свой рост.

Галактический масштаб без пафоса

Причем фильм не накидывает фан-сервис и спецэффекты на пустом месте. «Первые шаги» умудряются быть и личной историей, и космической оперой. Галактус — внушительный антагонист, но лента не скатывается в «мы спасаем вселенную по расписанию».

В центре — отношения между героями, их прошлое и химия. Особенно трогательно показаны связи между Сью и братом Джонни, а также напряжение в паре Рида и Сью, которое ощущается даже когда они молчат.

«Киновселенная Marvel поднялась с колен», «Со времен “Финала” не видел ничего лучше», «Кажется, я снова готов хайпить новинки Marvel. А мне уже глубоко за 30!» — делятся восторгами в соцсетях.

Стиль, атмосфера и 60-е

Рискованный выбор — отправить сюжет в 60-е — сработал на ура. Визуально фильм — открытка с постером Джека Кёрби, ожившей на экране. Стиль выдержан, цвета пульсируют, кадры словно вырезаны из комикса, но с душой и современным монтажом.

Режиссёр Мэтт Шекман (спасибо за «ВандаВижн», кстати!) не забыл, что супергерои — это в первую очередь люди.

Итог: Marvel снова в игре

После череды сомнительных фильмов последних лет «Первые шаги» ощущаются как глоток свежего воздуха и настоящее начало чего-то большого (простите, «Громовержцы*», но вы хотя бы пытались!). Если первая реакция не обманчива — это не только хорошее кино, но и новая точка отсчёта для всей киновселенной.

Ванесса Кирби, без преувеличения, ворвалась в MCU как ураган. Осталось дождаться полноценного релиза и посмотреть, сохранит ли фильм ту же магию для широкой аудитории. Но старт, похоже, получился феноменальный.

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