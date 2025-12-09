Меню
Киноафиша Статьи Marvel двумя словами только что переписали канон MCU: теперь ясно, что связывает Доктора Дума и Железного человека в «Судном дне»

9 декабря 2025 13:17
Прежние заявления авторов фильма можно помножить на ноль.

В мире, где одно неосторожное слово в заголовке может устроить фанатский пожар, Marvel тихо подбросили в топку уголек – переиздали «Бесславного Железного человека» с новой припиской «Восход Дума».

Формально это всего лишь маркетинг, и даже братья Руссо напоминали, что Дум Роберта Дауни-младшего и его же Железный человек – разные люди, без метафор и двойных смыслов. Но совпадений вокруг стало столько, что часть публики уже уверена: где-то тут спрятаны наметки будущего канона.

Marvel переиздает всю дугу Infamous Iron Man Брайана Бендиса – историю, в которой Виктор фон Дум надевает броню Старка, пока тот лежит в коме после второй «Гражданской войны».

Удобный жест перед «Мстителями: Судным днем», где Дауни-младший возвращается уже в роли великого врага, тщетно примеряющего героизм.

Переиздание объединили в один том за двадцать долларов и снабдили аккуратным намеком на восхождение Дума – как будто кто-то еще сомневался, что студия играет на ожиданиях зрителей.

Фанаты тем временем роются в деталях: в комиксе появляется Мефисто, а в киновселенной он наконец стал каноном. В Infamous Iron Man демонический интриган занимает важное место, значит, он может всплыть и в «Судном дне».

«Роберт Дауни-младший возвращается в роли Доктора Виктора Фон Дума (вы правильно прочитали!) в “Мстителях: Судный день”.

Величайший злодей вселенной Marvel не чужд доспехам, но теперь он примеряет на себя кое-что новое: героизм. И там, где Тони Старк потерпел неудачу, Дум преуспеет», указано в красноречивой аннотации к комиксу

Это уже не выглядит случайностью, особенно на фоне того, как быстро оригинальные сборники улетели в космос по ценам – первый том на Amazon взлетал до семидесяти долларов.

Официально все это по-прежнему ничего не доказывает. Но Marvel аккуратно подталкивают: хочешь разобраться в новой роли Дума – листай Бендиса. А выводы каждый сделает сам.

Ранее мы писали: От главного злодея до полноценного героя Мстителей: Marvel случайно раскрыли поворот «Судного дня» – еще 13 лет назад не поверили б

Фото: Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности» (2018), «Фантастическая четверка: Первые шаги» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
