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Мартин знал, как правильно снять самую противоречивую серию «Игры престолов» — жадность HBO сгубила

5 августа 2025 10:23
Мартин знал, как правильно снять самую противоречивую серию «Игры престолов» — жадность HBO сгубила

Нужно было потратить еще пару сотен миллионов, но зрители бы рукоплескали.

Они хотели быстрее закончить — и обожглись. Восьмой сезон «Игры престолов» должен был стать кульминацией эпохального сериала, но превратился в катастрофу, когда Дени верхом на драконе устроила фаер-шоу над Королевской гаванью.

Ключевой эпизод «Колокола», где Дейенерис Таргариен разносит столицу, вызвал шквал критики, получил оценку 5,6 на агрегаторах. Да, красиво, эффектно, но почему так внезапно? Почему героиня, в которую верили восемь сезонов, вдруг превратилась в разрушительницу миров — и почти сразу после спасения страны.

Мартин знал, как правильно снять самую противоречивую серию «Игры престолов» — жадность HBO сгубила

Куда делась мотивация не казнить невинных

Проблема не в самой сцене уничтожения города. Проблема — в отсутствии плавного перехода. До четвёртого эпизода сезона Дейенерис всё ещё кажется героиней. Да, она теряет друзей, драконов, поддержку и чувствует себя чужой в Вестеросе.

Мартин знал, как правильно снять самую противоречивую серию «Игры престолов» — жадность HBO сгубила

Но когда она заходит слишком далеко — зритель не готов. Потому что не было явных сигналов, что ломающая оковы сошла с ума.

Не беги HBO впереди паровоза, у нас был бы сезон боли, предательства, отчуждения. Был бы шанс понять, как ломаетсяТаргариен изнутри, постепенно скатывается в безумие. Но HBO сжало всё до шести серий.

Мартин знал, как правильно снять самую противоречивую серию «Игры престолов» — жадность HBO сгубила

HBO подогнала финал под дедлайн

Даже Джордж Мартин был против такого финала и прямо говорил: сериалу нужно было 10, а то и 12 сезонов. Зато у руководства HBO был контракт и бюджеты, а гонорары звезд росли космическими темпами.

Мартин знал, как правильно снять самую противоречивую серию «Игры престолов» — жадность HBO сгубила

Вариса вывели из игры быстро, Тирион за пять минут подтолкнул Джона к нарушению клятв, что для Сноу раньше было смерти подобно. А метаморфозы самой Дейнерис и вовсе произошли пока вы моргали: вот она была спасительницей, а спустя миг стала способна убивать женщин и детей.

Последняя надежда — на книги

Возможно, в романах Мартин даст нам ту трансформацию, которой мы так ждали. Раскроет, как Дейенерис превращается в палача. Покажет, как герой становится злым и какие события побуждают его пойти против собственных идеалов.

Мартин знал, как правильно снять самую противоречивую серию «Игры престолов» — жадность HBO сгубила

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Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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