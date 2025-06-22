Мартин Скорсезе забросил «Клан Сопрано» после первой серии: причина очень неожиданная и поклонники сериала не поймут

Именитый режиссер питает особую любовь к гангстерскому жанру, но понять и принять хитовый сериал того же жанра так и не смог.

Фильмография Мартина Скорсезе насчитывает несколько десятков известнейших фильмов, некоторые из которых вошли в списки лучших фильмов в истории кино; сам режиссер за это время успел поработать в сразу нескольких жанрах, но своей громкой славой он обязан в том числе и многочисленным фильмам о гангстерах.

И хотя Скорсезе точно можно назвать поклонником жанра, одного из самых громких его представителей он когда-то невзлюбил всей душой — и на то есть довольно странная причина.

Мартин Скорсезе считает, что у его «Славных парней» нет ничего общего с «Кланом Сопрано»

Об этом режиссер рассказал еще в 2019 году, когда продвигал свой на тот момент новый фильм «Ирландец» все с тем же Робертом Де Ниро в главной роли. В одном из интервью, когда журналист провел параллель между «Ирландцем», «Славными парнями» и «Кланом Сопрано», Скорсезе возразил, сказав, что в последнем вся жестокость группировок гангстеров показана совсем по-другому, а сам он осилил только один эпизод лишь потому, что не мог поверить в действительность происходящего на экране.

Так, для режиссера было странно видеть то, как гангстеры живут свою лучшую жизнь в больших домах в Нью-Джерси и используют нецензурную лексику в присутствии своих дочерей за обеденным столом — все это, по мнению Скорсезе, совсем не соответствует тем представлениям, с которыми он сам вырос в Нью-Йорке.

В следующем фильме Мартина Скорсезе тоже будут гангстеры

Энергии режиссера можно только позавидовать — в свои 82 года Скорсезе продолжает трудиться в киноиндустрии и планирует снять как минимум еще пару картин. Пока что в ближайших планах Скорсезе — безымянный фильм с Леонардо ДиКаприо, Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном в главных ролях.

О будущей картине пока мало что известно, но сюжет, по слухам, будет связан с действиями опасной мафии, желающей заполучить контроль над роскошным гавайским курортом.