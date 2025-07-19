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Мартин Скорсезе в восторге от нового фильма Ари Астера — хотя пока что у картины так себе оценки

19 июля 2025 09:54
Хоакин Феникс и Педро Паскаль в фильме «Эддингтон»

В злободневной драме главные роли сыграл почти весь Голливуд, но критиков это мало впечатлило.

Пока Мартин Скорсезе пытается понять, над каким из нескольких проектов ему стоит поработать в ближайшие годы, режиссер не упускает возможности оценить новые фильмы своих коллег — и заодно поспорить с самыми яростными критиками.

Буквально недавно Скорсезе написал лестное письмо «Эддингтону» — черной комедии в жанре американского вестерна, снятого мастером хорроров Ари Астером. Пока что картина остается самым неоднозначным проектом в карьере режиссера, однако Скорсезе уверен, что критики в очередной раз ошиблись по поводу достоинств ленты.

Мартин Скорсезе назвал «Эддингтон» честным кино о скрытой части жизни американцев

Своими впечатлениями от фильма, который как раз выходит в мировой прокат 18 июля, режиссер поделился в материале The New York Times, посвященном Ари Астеру.

Скорсезе, который уже далеко не один раз расхваливал коллегу и в других похожих статьях, отметил, что «Эддингтон» эмоционально насилует зрителя, показывая ему всю суть американской жизни, правду о которой жители скрывают или просто отказываются признать.

В конце концов, Скорсезе пожаловался и на то, что в современном мире люди отказываются прислушиваться друг к другу, что приводит к разобщению — и это, как и показывает «Эддингтон», может стать большой угрозой для будущего.

Других критиков «Эддингтон» не сильно впечатлил

Кадр из фильма «Эддингтон»

Хотя главные роли в фильме достались самым громким именам в Голливуде — Хоакину Фениксу, Педро Паскалю, Эмме Стоун и Остину Батлеру — пока что уберечь фильм от смешанных отзывов они не смогли. Сейчас у «Эддингтона» средние 67% «свежести» на Rotten Tomatoes, а зрительские оценки появятся только после выхода картины в прокат.

После премьеры в Каннах многие отмечали сумбурность задумки Астера, который якобы так и не смог правильно преподнести все обилие важных социальных тем, на которые он рассуждает в своей работе. Сюжет «Эддингтона» разворачивается во время пандемии 2020 года в городе на американском Диком Западе, где разворачивается настоящая вражда между шерифом и мэром города, баллотирующимся на переизбрание.

Кстати, буквально на днях Мартин Скорсезе получил свою первую актерскую (!) номинацию на «Эмми», а о лидерах среди номинантов на телевизионную премию мы уже рассказали в этой подборке.

Фото: Кадр из фильма «Эддингтон» (2025)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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