Мартин раскрыл, как на самом деле закончится «Игра престолов»: по сравнению с этим финалом сериальный — просто детская сказка

Джордж Р.Р. Мартин в одном из интервью сделал важное заявление: финал его книжной саги «Песнь льда и пламени» будет радикально отличаться от того, что зрители увидели в сериале HBO. Главное отличие — в судьбах ключевых персонажей.

По словам писателя, у Тириона Ланнистера в книгах не может быть того относительно благополучного финала, который ему подарили сценаристы. Мартин также намекнул, что в финале умрет гораздо больше любимых героев. Он даже допускает возможность гибели Сансы Старк, хотя, возможно, пощадит персонажа из-за любви фанатов.

Я собирался убивать больше героев. Не тех, что умерли в шоу. Они сделали скорее счастливую концовку.

Основная причина расхождений — в том, что сериал обогнал книги. Когда съемки только начинались, у Мартина была фора в пять объемных романов. Он признается, что никогда не думал, что шоу его догонит, но в итоге это случилось. После того как сериал начал развиваться по собственному сценарию, пути оригинальной истории и ее экранизации окончательно разошлись.

Теперь автор намерен «переписать» концовку в своих следующих книгах. Однако главный нюанс в том, что эти книги еще не доработаны. Шестой том, «Ветра зимы», Мартин пишет с 2011 года, и даже ориентировочная дата его выхода неизвестна.

Работа продвигается медленно из-за того, что писатель постоянно правит уже написанное и переключается между сюжетными линиями. Финальный роман цикла, «Грезы о весне», судя по всему, еще даже не начат.

При этом Мартин категорически запретил кому-либо дописывать историю после своей смерти. Так что у поклонников есть выбор: либо надеяться, что 77-летний автор все же завершит свой монументальный труд, либо смириться с тем, что канонической концовки вселенной «Игры престолов» мир так и не узнает.