Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Мартин раскрыл, как на самом деле закончится «Игра престолов»: по сравнению с этим финалом сериальный — просто детская сказка

Мартин раскрыл, как на самом деле закончится «Игра престолов»: по сравнению с этим финалом сериальный — просто детская сказка

1 февраля 2026 08:56
Мартин раскрыл, как на самом деле закончится «Игра престолов»: по сравнению с этим финалом сериальный — просто детская сказка

Книжный автор не собирается никого жалеть.

Джордж Р.Р. Мартин в одном из интервью сделал важное заявление: финал его книжной саги «Песнь льда и пламени» будет радикально отличаться от того, что зрители увидели в сериале HBO. Главное отличие — в судьбах ключевых персонажей.

По словам писателя, у Тириона Ланнистера в книгах не может быть того относительно благополучного финала, который ему подарили сценаристы. Мартин также намекнул, что в финале умрет гораздо больше любимых героев. Он даже допускает возможность гибели Сансы Старк, хотя, возможно, пощадит персонажа из-за любви фанатов.

Я собирался убивать больше героев. Не тех, что умерли в шоу. Они сделали скорее счастливую концовку.

Основная причина расхождений — в том, что сериал обогнал книги. Когда съемки только начинались, у Мартина была фора в пять объемных романов. Он признается, что никогда не думал, что шоу его догонит, но в итоге это случилось. После того как сериал начал развиваться по собственному сценарию, пути оригинальной истории и ее экранизации окончательно разошлись.

Мартин раскрыл, как на самом деле закончится «Игра престолов»: по сравнению с этим финалом сериальный — просто детская сказка

Теперь автор намерен «переписать» концовку в своих следующих книгах. Однако главный нюанс в том, что эти книги еще не доработаны. Шестой том, «Ветра зимы», Мартин пишет с 2011 года, и даже ориентировочная дата его выхода неизвестна.

Работа продвигается медленно из-за того, что писатель постоянно правит уже написанное и переключается между сюжетными линиями. Финальный роман цикла, «Грезы о весне», судя по всему, еще даже не начат.

При этом Мартин категорически запретил кому-либо дописывать историю после своей смерти. Так что у поклонников есть выбор: либо надеяться, что 77-летний автор все же завершит свой монументальный труд, либо смириться с тем, что канонической концовки вселенной «Игры престолов» мир так и не узнает.

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Игра престолов»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот исторический детектив на 7,8 балла — конкретный закос под «Шерлока»: у него есть свой козырь, который не дает оторваться от экрана Этот исторический детектив на 7,8 балла — конкретный закос под «Шерлока»: у него есть свой козырь, который не дает оторваться от экрана Читать дальше 21 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами» Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами» Читать дальше 22 февраля 2026
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5» «Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5» Читать дальше 22 февраля 2026
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных «Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных Читать дальше 22 февраля 2026
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России Читать дальше 22 февраля 2026
Этот культовый советский Sci-Fi вдохновил одну из лучших компьютерных игр последних лет (и «Твин Пикс» – тоже) Этот культовый советский Sci-Fi вдохновил одну из лучших компьютерных игр последних лет (и «Твин Пикс» – тоже) Читать дальше 22 февраля 2026
До «6 кадров» и «Городка» был этот британский шедевр: «учитель» лучших отечественных скетч-шоу — юмор на 8,5 балла До «6 кадров» и «Городка» был этот британский шедевр: «учитель» лучших отечественных скетч-шоу — юмор на 8,5 балла Читать дальше 22 февраля 2026
Опять расчленять: «Метод» сравнивают с хитовым голливудским сериалом, а Цекало бесится — снимали почти документалку Опять расчленять: «Метод» сравнивают с хитовым голливудским сериалом, а Цекало бесится — снимали почти документалку Читать дальше 21 февраля 2026
Грация на льду и ад за кулисами: 4 фильма и 1 сериал о фигуристах, после которых на Олимпиаду будете смотреть другими глазами Грация на льду и ад за кулисами: 4 фильма и 1 сериал о фигуристах, после которых на Олимпиаду будете смотреть другими глазами Читать дальше 21 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше