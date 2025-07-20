Мартин попросил — над ним посмеялись: из «Игры престолов» хотели вырезать одного из Старков — режиссеры передумали, но стало даже хуже

Писатель надеялся, что авторы сериала пойдут на уступки. Они пошли, но так, что врагу не пожелаешь.

Сложно вспомнить персонажа, с которым «Игра престолов» обошлась хуже, чем с Риконом. Младший сын Эддарда и Кейтилин сначала просто молчал на фоне, потом исчез, потом вернулся — только чтобы умереть, даже не открыв рта. Ирония в том, что с персонажем так обошлись именно из-за того, что Джордж Мартин вступился за него.

По словам писателя, шоураннеры «Игры престолов» всерьез хотели вырезать Рикона из сюжета. Сказали Мартину: в первой книге он почти ничего не делает, ну и в сериале, значит, тоже не нужен. На что Джордж ответил:

«У меня на него важные планы».

И убедил их оставить младшего Старка в истории. Оставили. Но сделали это с таким энтузиазмом, словно хотели отомстить.

В третьем сезоне Рикон уезжает в Последний Очаг с Ошей и лютоволком Лохматиком. На три года о нем просто забывают. А потом — сюрприз! — он внезапно возвращается в шестом сезоне, чтобы быть преданным и молча убитым Рамси Болтоном. Ни реплик, ни характера, ни смысла.

То есть Мартин настоял, чтобы Рикон остался — а шоураннеры вроде как согласились, но сделали все, чтобы он остался пустым местом. Символически жив, но по факту вычеркнут. Тень от персонажа, про которого, между прочим, в книгах обещано нечто большее.

В «Танце с драконами» его ищет Давос Сиворт. По книжной логике именно Рикон — законный наследник Винтерфелла.

Так что Мартин, возможно, еще отыграется. А вот Бениофф с Уайссом попросту выжили Рикона. И из ума, вероятно, тоже.

Ранее мы писали: Удалили и забыли: одну из главных ошибок «Игры престолов» «Дом дракона» рискует повторить уже в третьем сезоне