Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Мартин попросил — над ним посмеялись: из «Игры престолов» хотели вырезать одного из Старков — режиссеры передумали, но стало даже хуже

Мартин попросил — над ним посмеялись: из «Игры престолов» хотели вырезать одного из Старков — режиссеры передумали, но стало даже хуже

20 июля 2025 20:03
Мартин попросил — над ним посмеялись: из «Игры престолов» хотели вырезать одного из Старков — режиссеры передумали, но стало даже хуже

Писатель надеялся, что авторы сериала пойдут на уступки. Они пошли, но так, что врагу не пожелаешь.

Сложно вспомнить персонажа, с которым «Игра престолов» обошлась хуже, чем с Риконом. Младший сын Эддарда и Кейтилин сначала просто молчал на фоне, потом исчез, потом вернулся — только чтобы умереть, даже не открыв рта. Ирония в том, что с персонажем так обошлись именно из-за того, что Джордж Мартин вступился за него.

По словам писателя, шоураннеры «Игры престолов» всерьез хотели вырезать Рикона из сюжета. Сказали Мартину: в первой книге он почти ничего не делает, ну и в сериале, значит, тоже не нужен. На что Джордж ответил:

«У меня на него важные планы».

Мартин попросил — над ним посмеялись: из «Игры престолов» хотели вырезать одного из Старков — режиссеры передумали, но стало даже хуже

И убедил их оставить младшего Старка в истории. Оставили. Но сделали это с таким энтузиазмом, словно хотели отомстить.

В третьем сезоне Рикон уезжает в Последний Очаг с Ошей и лютоволком Лохматиком. На три года о нем просто забывают. А потом — сюрприз! — он внезапно возвращается в шестом сезоне, чтобы быть преданным и молча убитым Рамси Болтоном. Ни реплик, ни характера, ни смысла.

То есть Мартин настоял, чтобы Рикон остался — а шоураннеры вроде как согласились, но сделали все, чтобы он остался пустым местом. Символически жив, но по факту вычеркнут. Тень от персонажа, про которого, между прочим, в книгах обещано нечто большее.

В «Танце с драконами» его ищет Давос Сиворт. По книжной логике именно Рикон — законный наследник Винтерфелла.

Мартин попросил — над ним посмеялись: из «Игры престолов» хотели вырезать одного из Старков — режиссеры передумали, но стало даже хуже

Так что Мартин, возможно, еще отыграется. А вот Бениофф с Уайссом попросту выжили Рикона. И из ума, вероятно, тоже.

Ранее мы писали: Удалили и забыли: одну из главных ошибок «Игры престолов» «Дом дракона» рискует повторить уже в третьем сезоне

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
После стольких лет? Ну, да! Мартин до сих пор не простил создателей «Игры престолов» за «слив» одного из важнейших персонажей книг После стольких лет? Ну, да! Мартин до сих пор не простил создателей «Игры престолов» за «слив» одного из важнейших персонажей книг Читать дальше 20 июля 2025
Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз Читать дальше 20 июля 2025
От Неда Старка до Бронна: как выглядели 14 звезд «Игры престолов» в молодости (фото) От Неда Старка до Бронна: как выглядели 14 звезд «Игры престолов» в молодости (фото) Читать дальше 21 июля 2025
Софи Тернер рассказала о съемках нового фильма с Китом Харингтоном — фанатам «Игры престолов» смотреть такое будет непривычно Софи Тернер рассказала о съемках нового фильма с Китом Харингтоном — фанатам «Игры престолов» смотреть такое будет непривычно Читать дальше 19 июля 2025
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте 16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте Читать дальше 23 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Читать дальше 23 июля 2025
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда «Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда Читать дальше 23 июля 2025
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше