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Мартин перепишет финал «Игры престолов»: в «Ветрах зимы» Джон Сноу даже не в центре истории

7 июля 2025 14:46
Мартин перепишет финал «Игры престолов»: в «Ветрах зимы» Джон Сноу даже не в центре истории

Писатель проделал огромную работу и сообщил о ней с гордостью.

Пока одни отчаялись, другие верили. И вот — долгожданное обновление от самого Джорджа Р. Р. Мартина: шестая книга «Песни льда и пламени» не просто жива, она стала самой объёмной и самой запутанной в серии.

Более 1500 страниц, 75% завершённого текста — и, главное, признание: именно «узел Миэрина» стал главным тормозом всей эпопеи, из-за которого сериал обогнал книжную серию и тал жить отдельно.

То самое сюжетное сплетение, из-за которого «Ветра зимы» стали проклятием автора почти распутано.

Что такое узел Миэрина?

Мартин перепишет финал «Игры престолов»: в «Ветрах зимы» Джон Сноу даже не в центре истории

Это не просто литературная трудность — это эпицентр хаоса. Дейнерис Таргариен к концу пятой книги оказывается в городе Миэрин, захваченном ею в борьбе с работорговлей. Там она зависает в политической ловушке: местные дома ненавидят её, марионеточное правление рассыпается, а за стенами собираются армии — каждая со своими амбициями.

В город тянутся сразу несколько ключевых персонажей: Тирион Ланнистер, Сэр Барристан Селми, Виктарион Грейджой, Квентин Мартелл, представители Железного флота, наёмники, религиозные фанатики. У каждого — своя цель и планы на королеву и ее драконов.

Финал «Игры престолов» будет другим

Мартин перепишет финал «Игры престолов»: в «Ветрах зимы» Джон Сноу даже не в центре истории

И Мартин честно признаёт: вплести их всех в логичную, динамичную, не скучную и правдоподобную историю — задача высокого уровня. Кто-то хочет убить Дейнерис. Кто-то — жениться на ней.

Кто-то просто ищет власть, кто-то — искупление. А сама Дейнерис — на грани нервного срыва, истощена, недоверчива, её драконы неудержимы, а союзники не вызывают уверенности.

По признанию автора, каждый раз, когда он писал главу одного из этих персонажей, он «мучился» из-за логистики. Кто где находится, что знает, что делает, как реагирует, и — главное — как вписать это в общий ритм повествования. Один неверный шаг — и рушится целая линия.

Поэтому Мартин и назвал это «узлом», который не развязать, а только распутывать, медленно и вдумчиво. Развязка будет отличаться от увиденного в сериале, ведь большинство героев даже не были включены в проект HBO. И это сильно повлияет на финал всей истории.

Почему это важно?

Мартин перепишет финал «Игры престолов»: в «Ветрах зимы» Джон Сноу даже не в центре истории

Потому что именно этот узел определяет, кем станет Дейнерис в конце пути. Сломанной царицей? Освободительницей с чёткой миссией? Или пророческой фигурой, идущей сквозь пламя к ещё более страшной войне?

В телесериале HBO ей отвели роль сходящей с ума разрушительницы, но Мартин даёт понять: её путь в книгах будет куда глубже, многослойнее и трагичнее — возможно, с иным финалом. Все потому, что в книге Джон Сноу все еще считается мертвым и намеков, ждать ли его воскрешения, автор не дает.

В интервью для Penguin Random House он уточнил: многие главы уже готовы, а Дени — в числе центральных персонажей. Более того, некоторые сцены из сериала появятся и в книге, но совершенно в другом контексте. Что это значит — возвращение в Вестерос? Долгожданная встреча с Джоном Сноу? Или совсем другой исход?

Сколько еще ждать выхода книги

У Мартина впереди ещё 400–500 страниц, которые он должен написать, чтобы завершить книгу. Он подчёркивает: конец уже виден. Но назвать дату выхода всё ещё не готов. Фанаты восприняли это сдержанным оптимизмом: хоть даты нет, но впервые за годы прозвучало главное — книга существует, она почти готова, и узел Миэрина — наконец-то начал распутываться.

Лучшим братом Ночного Дозора был не Сноу: Сэма выделяет даже Мартин — пухляш его отражение в «Игре престолов».

Фото: Кадры из сериалов «Игра престолов»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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