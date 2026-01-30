Мартин не в восторге от «Дома Дракона» — и он такой не один: почему звезды «Игры престолов» объявили личный бойкот приквелу

Это не занятость в графике. Это — сознательное решение.

Актер, который восемь лет своей жизни провел в шкуре Джона Сноу, сделал неожиданное признание. В одном из интервью Associated Press Кит Харингтон заявил, что не может заставить себя посмотреть приквел «Игры престолов» — сериал «Дом Дракона». По его словам, проведенное в мире Вестероса время исчисляется годами, и сейчас ему требуется дистанция.

Я не в силах его смотреть. Для меня это слишком много времени в этом мире.

Такой подход разделяет и его бывшая экранная спутница. Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен, в разговоре с Variety сравнила просмотр приквела со встречей выпускников, на которую тебя позвали по ошибке. Для нее это слишком странное и некомфортное ощущение, поэтому она сознательно избегает шоу.

Это странно, очень необычно... Именно так я это ощущаю. Я избегаю этого.

При этом «Дом Дракона» уверенно идет своим путем: сериал уже продлен на третий и четвертый сезоны, причем четвертый станет финальным. Премьера новых эпизодов запланирована на июнь 2026 года. Однако проект не избежал критики.

В 2022 году его упрекали в поверхностности персонажей и излишнем желании переписать оригинал по части жестокости. А в 2024-м сам Джордж Р. Р. Мартин раскритиковал сценаристов второго сезона за исключение важного книжного персонажа, предупредив о возможном «эффекте бабочки» для будущих сюжетных линий.

Таким образом, пока фанаты с нетерпением ждут продолжения истории о Таргариенах (хоть и не все), некоторые из тех, кто создавал легендарный оригинал, предпочитают смотреть вперед без оглядки на прошлое.